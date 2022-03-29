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Цены на нефть ускорили падение по итогам переговоров России и Украины
Цены на нефть ускорили падение по итогам переговоров России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022
Цены на нефть ускорили падение по итогам переговоров России и Украины
Мировые цены на нефть ускорили снижение после новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:50
2022-03-29T15:50
2022-03-29T15:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
владимир зеленский
владимир путин
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россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение после новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 15.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 6,46%, до 102,42 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 6,8%, до 98,8 доллара.Стоимость апрельских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в то же время замедлила рост до 5% с 10% и достигла 1223,3 доллара за тысячу кубометров, до этого она находилась на уровне 1270-1280 долларов.Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, а встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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экономика, владимир зеленский, владимир путин, владимир мединский, стамбул, россия, украина, brent
Цены на нефть ускорили падение по итогам переговоров России и Украины
Цены на нефть ускорили падение до более шести процентов по итогам переговоров с Украиной