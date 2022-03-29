https://ria.ru/20220329/neft-1780700935.html

Цены на нефть ускорили падение по итогам переговоров России и Украины

Цены на нефть ускорили падение по итогам переговоров России и Украины - РИА Новости, 29.03.2022

Цены на нефть ускорили падение по итогам переговоров России и Украины

Мировые цены на нефть ускорили снижение после новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:50

2022-03-29T15:50

2022-03-29T15:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

владимир зеленский

владимир путин

владимир мединский

стамбул

россия

украина

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Мировые цены на нефть ускорили снижение после новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 15.38 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 6,46%, до 102,42 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI - на 6,8%, до 98,8 доллара.Стоимость апрельских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF в то же время замедлила рост до 5% с 10% и достигла 1223,3 доллара за тысячу кубометров, до этого она находилась на уровне 1270-1280 долларов.Помощник президента России и глава российской делегации Владимир Мединский по итогам переговоров в Стамбуле заявил, что встреча прошла конструктивно: Россия рассмотрит предложения Украины и о них будет доложено президенту РФ Владимиру Путину, а встреча Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским возможна одновременно с парафированием мирного договора главами МИДов двух стран.

https://ria.ru/20220328/gaz-1780436548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, владимир зеленский, владимир путин, владимир мединский, стамбул, россия, украина, brent