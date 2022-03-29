14:34 29.03.2022 (обновлено: 14:36 29.03.2022)
В Завитинске Амурской области появится современный детский парк
Современный детский парк появится благодаря нацпроекту в Завитинске Амурской области
Детский парк. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 29 мар – РИА Новости. Современный детский парк появится в этом году в Завитинске Амурской области благодаря нацпроекту, сообщает правительство региона.
"В этом году нацпроект позволит обновить детский парк под названием "Винни Пух". Игровая площадка находится в центре Завитинска. Первый этап работ уже стартовал. Сейчас на объекте идёт демонтаж старого забора и игрового оборудования, а также вырубка деревьев. <…> Благоустройство детского парка планируют завершить в сентябре. К этому времени здесь установят новые качели, лавочки, урны и сделают уличное освещение", - сообщает правительство Амурской области.
На все работы в парке Завитинска потратят около 15 миллионов рублей, 12 миллионов – из местного бюджета и около 5 миллионов выделено из федерального бюджета.
Завитинск – постоянный участник нацпроекта "Жилье и городская среда", в 2021 году здесь потратили более пяти миллионов рублей на благоустройство центра города. Годом ранее по этому же нацпроекту в Завитинске создали автогородок, в 2019-м благоустроили территории в городском парке.
"Благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда", в котором участвует наша область, в этом году мы приведем в порядок 11 мест для отдыха. Удобные и красивые места отдыха напрямую влияют на качество жизни жителей региона. Это именно то, что люди видят каждый день, когда выходят из дома или идут на прогулку с детьми в выходной день. Всего в этом году на благоустройство парков, скверов, детских площадок и пешеходных зон в городах Амурской области выделено более 215 миллионов рублей из федерального и областного бюджетов" - рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов, его слова приводятся в сообщении.
Территории благоустроят в Благовещенске, Белогорске, Завитинске, Зее, Райчихинске, Свободном, Сковородине, Тынде, Шимановске, а также в ЗАТО Циолковский и посёлке городского типа Прогресс.
В 2021 году по программе "Формирование комфортной городской среды" на благоустройство муниципалитетов в Амурской области потратили 270,6 миллиона рублей, выделенных из федерального и регионального бюджетов. В 2020-м - более 243 миллионов рублей, в 2019 году – 276 миллионов рублей.
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