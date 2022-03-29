https://ria.ru/20220329/natsenki-1780764455.html

Крупные торговые сети отказываются от ограничения наценок на сахар

Крупные торговые сети отказываются от ограничения наценок на сахар - РИА Новости, 30.03.2022

Крупные торговые сети отказываются от ограничения наценок на сахар

Крупные торговые сети отказываются ограничивать наценки на сахар, сообщила РИА Новости пресс-служба Федеральной антимонопольной службы. РИА Новости, 30.03.2022

2022-03-29T21:31

2022-03-29T21:31

2022-03-30T00:41

экономика

россия

ашан

о'кей

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Крупные торговые сети отказываются ограничивать наценки на сахар, сообщила РИА Новости пресс-служба Федеральной антимонопольной службы."Торговые сети "О'Кей", "Ашан" и "Атак" уведомили ФАС России об отказе от обязательств по добровольному ограничению наценок на сахар. Ритейлеры приняли это решение для расширения предложения потребительских товаров и устранения локальных дефицитов", — говорится в релизе.В ФАС отметили, что продолжают анализировать ценообразование, чтобы оперативно реагировать на признаки нарушения антимонопольного законодательства.В начале марта "О'Кей", "Ашан", "Атак" и другие сети приняли решение ограничить наценку пятью процентами. Это касается молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей из "борщевого набора". Теперь из этого списка исключили сахар."С целью предотвращения искусственного ажиотажа, а также гарантированного обеспечения наличия сахара на полках отдельные ритейлеры были вынуждены исключить данную позицию из перечня товаров с ограниченной торговой наценкой", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Ассоциации компаний розничной торговли, подчеркнув, что на остальной перечень товаров это не распространяется.При этом Минсельхоз рекомендовал ретейлерам сохранить минимальные наценки как минимум до начала нового сельскохозяйственного сезона. Основные продукты питания должны быть доступны — это приоритет для всех участников рынка, считают в ведомстве.

https://ria.ru/20220328/sakhar-1780460139.html

https://ria.ru/20220323/sakhar-1779549916.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, ашан, о'кей, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)