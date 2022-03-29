https://ria.ru/20220329/nato-1780639316.html
Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу
Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022
Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу
Россия адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину боевых самолетов и систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:16
2022-03-29T12:16
2022-03-29T12:16
владимир зеленский
сша
россия
украина
нато
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину боевых самолетов и систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем", - сказал Шойгу на селекторном совещании.На прошлой неделе Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолет. США отказываются поставлять Украине боевые самолеты, поскольку такой шаг может быть воспринят Россией как "эскалация" и влечет за собой серьезные риски.
https://ria.ru/20220329/nato-1780623512.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, сша, россия, украина, нато
Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: Россия отреагирует в случае поставок самолетов НАТО на Украину