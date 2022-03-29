https://ria.ru/20220329/nato-1780639316.html

Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу

Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022

Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу

Россия адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину боевых самолетов и систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:16

2022-03-29T12:16

2022-03-29T12:16

владимир зеленский

сша

россия

украина

нато

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину боевых самолетов и систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем", - сказал Шойгу на селекторном совещании.На прошлой неделе Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолет. США отказываются поставлять Украине боевые самолеты, поскольку такой шаг может быть воспринят Россией как "эскалация" и влечет за собой серьезные риски.

https://ria.ru/20220329/nato-1780623512.html

сша

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

владимир зеленский, сша, россия, украина, нато