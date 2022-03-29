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Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022
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Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу
Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу - РИА Новости, 29.03.2022
Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу
Россия адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину боевых самолетов и систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:16
2022-03-29T12:16
владимир зеленский
сша
россия
украина
нато
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину боевых самолетов и систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем", - сказал Шойгу на селекторном совещании.На прошлой неделе Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолет. США отказываются поставлять Украине боевые самолеты, поскольку такой шаг может быть воспринят Россией как "эскалация" и влечет за собой серьезные риски.
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владимир зеленский, сша, россия, украина, нато
12:16 29.03.2022
 
Россия отреагирует на поставки самолетов НАТО на Украину, заявил Шойгу

Глава Минобороны Шойгу: Россия отреагирует в случае поставок самолетов НАТО на Украину

© РИА Новости / Вадим Савицкий / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Вадим Савицкий
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Россия адекватно отреагирует в случае поставок НАТО на Украину боевых самолетов и систем противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Отслеживаем заявления лидеров отдельных стран НАТО о намерении поставлять самолеты и системы ПВО на Украину. В случае их реализации адекватно прореагируем", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
11:15Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Страны НАТО разделились по вопросу диалога с Путиным, сообщили СМИ
На прошлой неделе Владимир Зеленский призвал НАТО передать Украине каждый сотый танк и самолет. США отказываются поставлять Украине боевые самолеты, поскольку такой шаг может быть воспринят Россией как "эскалация" и влечет за собой серьезные риски.
 
Владимир ЗеленскийСШАРоссияУкраинаНАТО
 
 
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