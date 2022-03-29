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Страны НАТО разделились по вопросу диалога с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/nato-1780623512.html
Страны НАТО разделились по вопросу диалога с Путиным, сообщили СМИ
Страны НАТО разделились по вопросу диалога с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022
Страны НАТО разделились по вопросу диалога с Путиным, сообщили СМИ
Страны НАТО разделились по вопросу о том, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:15
2022-03-29T16:11
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
франция
москва
украина
нато
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Страны НАТО разделились по вопросу о том, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники и документы."Внимание альянса сконцентрировано на определении условий, которые может принять Украина в рамках соглашения, а также гарантиях безопасности со стороны членов НАТО", — утверждает агентство. Кроме того, в НАТО по-разному смотрят на то, какое оружие стоит отправлять на Украину.Франция и Германия, в частности, предлагают как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с Украины и выступают за диалог с Москвой.Другие члены НАТО считают переговоры с Россией контрпродуктивными и полагают, что они "сыграют на руку Путину". Речь идет о Великобритании, Польше и странах Восточной и Центральной Европы, кроме Венгрии. Они скептически относятся к диалогу и не видят серьезных намерений по заключению мирного соглашения у российского лидера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за ситуации на Украине. Несколько компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Путин, в свою очередь, назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада.
https://ria.ru/20220314/dialog-1777973557.html
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россия
франция
москва
украина
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в мире, владимир путин, россия, франция, москва, украина, нато
11:15 29.03.2022 (обновлено: 16:11 29.03.2022)
 
Страны НАТО разделились по вопросу диалога с Путиным, сообщили СМИ

Bloomberg: мнения стран НАТО о диалоге с Путиным по урегулированию на Украине разделились

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Страны НАТО разделились по вопросу о том, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники и документы.
"Внимание альянса сконцентрировано на определении условий, которые может принять Украина в рамках соглашения, а также гарантиях безопасности со стороны членов НАТО", — утверждает агентство. Кроме того, в НАТО по-разному смотрят на то, какое оружие стоит отправлять на Украину.
Франция и Германия, в частности, предлагают как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с Украины и выступают за диалог с Москвой.
Другие члены НАТО считают переговоры с Россией контрпродуктивными и полагают, что они "сыграют на руку Путину". Речь идет о Великобритании, Польше и странах Восточной и Центральной Европы, кроме Венгрии. Они скептически относятся к диалогу и не видят серьезных намерений по заключению мирного соглашения у российского лидера.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 14.03.2022
14 марта, 00:36
Захарова напомнила, что Россия до последнего призывала к диалогу по Украине
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за ситуации на Украине. Несколько компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Путин, в свою очередь, назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 11.03.2022
11 марта, 17:44
Шольц заявил, что прерывать нить диалога с Россией нельзя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреВладимир ПутинРоссияФранцияМоскваУкраинаНАТО
 
 
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