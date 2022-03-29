https://ria.ru/20220329/nato-1780623512.html

Страны НАТО разделились по вопросу диалога с Путиным, сообщили СМИ

Страны НАТО разделились по вопросу диалога с Путиным, сообщили СМИ - РИА Новости, 29.03.2022

Страны НАТО разделились по вопросу диалога с Путиным, сообщили СМИ

Страны НАТО разделились по вопросу о том, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:15

2022-03-29T11:15

2022-03-29T16:11

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

владимир путин

россия

франция

москва

украина

нато

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Страны НАТО разделились по вопросу о том, стоит ли вести диалог с президентом России Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Украине, пишет Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники и документы."Внимание альянса сконцентрировано на определении условий, которые может принять Украина в рамках соглашения, а также гарантиях безопасности со стороны членов НАТО", — утверждает агентство. Кроме того, в НАТО по-разному смотрят на то, какое оружие стоит отправлять на Украину.Франция и Германия, в частности, предлагают как можно скорее добиться прекращения огня и затем вывода российских войск с Украины и выступают за диалог с Москвой.Другие члены НАТО считают переговоры с Россией контрпродуктивными и полагают, что они "сыграют на руку Путину". Речь идет о Великобритании, Польше и странах Восточной и Центральной Европы, кроме Венгрии. Они скептически относятся к диалогу и не видят серьезных намерений по заключению мирного соглашения у российского лидера.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за ситуации на Украине. Несколько компаний заявили об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад. Путин, в свою очередь, назвал политику сдерживания и ослабления России долгосрочной стратегией Запада.

https://ria.ru/20220314/dialog-1777973557.html

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франция

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, франция, москва, украина, нато