https://ria.ru/20220329/mvf-1780698460.html
Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации
Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации - РИА Новости, 29.03.2022
Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что исключение России из МВФ возможно только в том случае, если... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:42
2022-03-29T15:42
2022-03-29T15:43
кристалина георгиева
россия
украина
мвф
в мире
дубай (город)
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ДОХА, 29 мар - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что исключение России из МВФ возможно только в том случае, если правительство России перестанут признавать его члены."Это очень сложное решение и возможно только, если остальные его члены заявят, что не признают больше правительство России", - сказала она, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, показанном в эфире телеканала "Аль-Арабия".Кроме того, по мнению главы МВФ, экономика России окажется в "глубокой рецессии" в этом году из-за военных действий на Украине.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779522750.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кристалина георгиева, россия, украина, мвф, в мире, дубай (город)
15:42 29.03.2022 (обновлено: 15:43 29.03.2022)
Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации
Глава МВФ Георгиева: исключение России возможно при отказе членов признавать власти страны