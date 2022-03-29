https://ria.ru/20220329/mvf-1780698460.html

Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации

Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации - РИА Новости, 29.03.2022

Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что исключение России из МВФ возможно только в том случае, если... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:42

2022-03-29T15:42

2022-03-29T15:43

кристалина георгиева

россия

украина

мвф

в мире

дубай (город)

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ДОХА, 29 мар - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что исключение России из МВФ возможно только в том случае, если правительство России перестанут признавать его члены."Это очень сложное решение и возможно только, если остальные его члены заявят, что не признают больше правительство России", - сказала она, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, показанном в эфире телеканала "Аль-Арабия".Кроме того, по мнению главы МВФ, экономика России окажется в "глубокой рецессии" в этом году из-за военных действий на Украине.

https://ria.ru/20220322/ukraina-1779522750.html

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украина

дубай (город)

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Владимир Лаврентьев

кристалина георгиева, россия, украина, мвф, в мире, дубай (город)