Рейтинг@Mail.ru
Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/mvf-1780698460.html
Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации
Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации - РИА Новости, 29.03.2022
Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что исключение России из МВФ возможно только в том случае, если... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:42
2022-03-29T15:43
кристалина георгиева
россия
украина
мвф
в мире
дубай (город)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_0:116:3230:1933_1920x0_80_0_0_c0dddefbd5680684c6201bc75d73cb91.jpg
ДОХА, 29 мар - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что исключение России из МВФ возможно только в том случае, если правительство России перестанут признавать его члены."Это очень сложное решение и возможно только, если остальные его члены заявят, что не признают больше правительство России", - сказала она, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, показанном в эфире телеканала "Аль-Арабия".Кроме того, по мнению главы МВФ, экономика России окажется в "глубокой рецессии" в этом году из-за военных действий на Украине.
https://ria.ru/20220322/ukraina-1779522750.html
россия
украина
дубай (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152901/68/1529016862_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_39052b79de8c7d52306dabfab33bac19.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
кристалина георгиева, россия, украина, мвф, в мире, дубай (город)
15:42 29.03.2022 (обновлено: 15:43 29.03.2022)
 
Глава МВФ объяснила, почему Россию невозможно исключить из организации

Глава МВФ Георгиева: исключение России возможно при отказе членов признавать власти страны

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Мужчина у здания Международного валютного фонда в Вашингтоне
Читать ria.ru в
ДОХА, 29 мар - РИА Новости. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила, что исключение России из МВФ возможно только в том случае, если правительство России перестанут признавать его члены.
"Это очень сложное решение и возможно только, если остальные его члены заявят, что не признают больше правительство России", - сказала она, выступая на Всемирном правительственном саммите в Дубае, показанном в эфире телеканала "Аль-Арабия".
Кроме того, по мнению главы МВФ, экономика России окажется в "глубокой рецессии" в этом году из-за военных действий на Украине.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 22.03.2022
22 марта, 20:03
В МВФ спрогнозировали сокращение украинской экономики на треть
 
Кристалина ГеоргиеваРоссияУкраинаМВФВ миреДубай (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала