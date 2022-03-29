https://ria.ru/20220329/mukasey-1780484779.html
Биография Елизаветы Мукасей
Биография Елизаветы Мукасей - РИА Новости, 29.03.2022
Биография Елизаветы Мукасей
Легендарная советская разведчица Елизавета Ивановна Мукасей (девичья фамилия – Емельянова) родилась 29 марта 1912 года в Уфе. В конце 1917 года, спасаясь от... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T02:09
2022-03-29T02:09
2022-03-29T02:09
справки
сша
россия
ссср
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
главное разведывательное управление рф
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Легендарная советская разведчица Елизавета Ивановна Мукасей (девичья фамилия – Емельянова) родилась 29 марта 1912 года в Уфе. В конце 1917 года, спасаясь от голода и разрухи, семья переехала в Ташкент (Узбекистан), где она окончила среднюю школу.В 1929 году поступила в Ленинградский университет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) на биологический факультет. Будучи студенткой познакомилась с Михаилом Мукасеем и вскоре согласилась стать его женой. Елизавета Мукасей после окончания университета работала на фабрике, а затем – в 1938-1939 годах была директором школы рабочей молодежи. С 1939 по 1943 год находилась с мужем, который стал разведчиком-нелегалом, в служебной командировке в городе Лос-Анджелесе (США). Михаил Мукасей работал там по линии военной разведки под прикрытием вице-консула. В 1943 году супруги возвратились в Москву. С 1943 по 1949 год Елизавета Мукасей работала секретарем Художественного совета МХАТа.Спустя некоторое время супругам Мукасей поступило предложение работать в особых условиях в качестве разведчиков-нелегалов. В 1947 году началась специальная подготовка Елизаветы Мукасей, получившей псевдоним "Эльза". Она учила немецкий и польский языки, но главным образом изучала азбуку Морзе и прием на слух, а также работу на рации. В 1955 году Михаил Мукасей (псевдоним "Зефир") выехал на нелегальную разведывательную работу в одну из западноевропейских стран. Спустя два года на встречу к своему "новому" мужу отправилась Елизавета ("Эльза"). Кроме выполнения сверхсекретных заданий, супруги осуществляли общее руководство советской региональной резидентурой в Европе: вся информация от резидентов стекалась к ним, обрабатывалась и передавалась в Центр. Радист резидентуры "Эльза" поддерживала двустороннюю связь с Центром, которая безотказно работала в течение всего срока командировки. перативная география Мукасеев была обширной – им пришлось выполнять задания Родины на нескольких континентах. За последние три года работы в нелегальных условиях супруги Мукасей совершали много служебных поездок по странам Европы с разведывательными заданиями, привозя информацию, которая получила высокую оценку Центра. Елизавета и Михаил Мукасей вернулись из загранкомандировки на Родину в 1977 году, не сделав ни одного ложного шага за все время разведывательной работы в особых заграничных условиях. После приезда на Родину, опытные разведчики занимались подготовкой молодых нелегалов. Елизавета Мукасей – автор многих учебников и учебных пособий для разведшкол. В 2004 году в серии "Великая Россия. Имена" вышла книга мемуаров советских разведчиков "Зефир" и "Эльза". Елизавета Мукасей – почетный сотрудник госбезопасности, подполковник. Она была удостоена многими государственными наградами, в том числе медалью "За боевые заслуги". Также награждена орденом Александра Невского, орденом Ю.В. Андропова – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации. В 2007 году ей вручили ведомственную медаль Службы внешней разведки Российской Федерации "За заслуги". Елизавета Мукасей скончалась в Москве в ночь на 19 сентября 2009 года. Ее муж умер в августе 2008 года. Супруги похоронены на Хованском кладбище в Москве.У Мукасеев двое детей. Дочь – Элла Болотинская (в девичестве Мукасей, 1934-2021), организатор кинопроизводства, член Союза кинематографистов России. Она на протяжении более 10 лет возглавляла административную группу фильмов по заказу Союза советских обществ дружбы. Сын знаменитых разведчиков – известный советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей (1938), его жена – актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина, их сын – кинооператор Михаил Мукасей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, сша, россия, ссср, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), главное разведывательное управление рф
Легендарная советская разведчица Елизавета Ивановна Мукасей (девичья фамилия – Емельянова) родилась 29 марта 1912 года в Уфе. В конце 1917 года, спасаясь от голода и разрухи, семья переехала в Ташкент (Узбекистан), где она окончила среднюю школу.
В 1929 году
поступила в Ленинградский университет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) на биологический факультет. Будучи студенткой познакомилась с Михаилом Мукасеем
и вскоре согласилась стать его женой.
Елизавета Мукасей после окончания университета работала на фабрике, а затем – в 1938-1939 годах была директором школы рабочей молодежи.
С 1939 по 1943 год
находилась с мужем, который стал разведчиком-нелегалом, в служебной командировке в городе Лос-Анджелесе (США). Михаил Мукасей работал там по линии военной разведки под прикрытием вице-консула. В 1943 году супруги возвратились в Москву.
С 1943 по 1949 год Елизавета Мукасей работала секретарем Художественного совета МХАТа.
Спустя некоторое время супругам Мукасей поступило предложение работать в особых условиях в качестве разведчиков-нелегалов. В 1947 году началась специальная подготовка Елизаветы Мукасей, получившей псевдоним "Эльза". Она учила немецкий и польский языки, но главным образом изучала азбуку Морзе и прием на слух, а также работу на рации.
В 1955 году Михаил Мукасей (псевдоним "Зефир") выехал на нелегальную разведывательную работу в одну из западноевропейских стран. Спустя два года на встречу к своему "новому" мужу отправилась Елизавета ("Эльза"). Кроме выполнения сверхсекретных заданий, супруги осуществляли общее руководство
советской региональной резидентурой в Европе: вся информация от резидентов стекалась к ним, обрабатывалась и передавалась в Центр. Радист резидентуры "Эльза" поддерживала двустороннюю связь с Центром, которая безотказно работала в течение всего срока командировки.
перативная география Мукасеев была обширной – им пришлось выполнять задания Родины на нескольких континентах. За последние три года работы в нелегальных условиях супруги Мукасей совершали много служебных поездок по странам Европы с разведывательными заданиями, привозя информацию, которая получила высокую оценку Центра. Елизавета и Михаил Мукасей вернулись из загранкомандировки
на Родину в 1977 году, не сделав ни одного ложного шага за все время разведывательной работы в особых заграничных условиях.
После приезда на Родину, опытные разведчики занимались подготовкой молодых нелегалов. Елизавета Мукасей – автор многих учебников
и учебных пособий для разведшкол.
В 2004 году в серии "Великая Россия. Имена" вышла книга мемуаров советских разведчиков "Зефир" и "Эльза".
Елизавета Мукасей – почетный сотрудник госбезопасности, подполковник. Она была удостоена многими государственными наградами, в том числе медалью "За боевые заслуги". Также награждена орденом Александра Невского, орденом Ю.В. Андропова – за выдающийся вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации. В 2007 году ей вручили ведомственную медаль Службы внешней разведки Российской Федерации "За заслуги".
Елизавета Мукасей скончалась
в Москве в ночь на 19 сентября 2009 года. Ее муж
умер в августе 2008 года. Супруги похоронены на Хованском кладбище в Москве.
У Мукасеев двое детей. Дочь – Элла Болотинская
(в девичестве Мукасей, 1934-2021), организатор кинопроизводства, член Союза кинематографистов России. Она на протяжении более 10 лет возглавляла административную группу фильмов по заказу Союза советских обществ дружбы.
Сын
знаменитых разведчиков – известный советский и российский кинооператор Анатолий Мукасей (1938), его жена – актриса и кинорежиссер Светлана Дружинина, их сын – кинооператор Михаил Мукасей
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников