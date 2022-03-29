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Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220329/mishustin-1780740109.html
Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры
Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры - РИА Новости, 29.03.2022
Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры
Правительство находится в постоянном контакте с деятелями культуры, которые лишились контрактов из-за своей позиции после начала российской спецоперации, заявил РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:35
2022-03-29T23:35
культура
новости культуры
татьяна голикова
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство находится в постоянном контакте с деятелями культуры, которые лишились контрактов из-за своей позиции после начала российской спецоперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ответ на критику лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова.Последний заметил, что Министерство культуры публично никак не высказывает свою позицию."Не согласен с оценками по Минкультуры", — отреагировал Мишустин, отметив, что кабмин находится в постоянном контакте с теми деятелями, которые пострадали. "Ищем равноценную замену контрактам", — говорит политик. Вице-премьер Татьяна Голикова это подтвердила. "Работаем с нашими театрами и музеями, чтобы не было утраты связей, которые сложились, и отрабатываем это как внутри страны, так и на зарубежных дружественных площадках", — заявила она на встрече кабмина с депутатами."Уверяю вас, что любой деятель культуры, пострадавший за свои убеждения, не просто вправе, а должен рассчитывать на полную поддержку как правительства Российской Федерации, так и министра", — добавил премьер.
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новости культуры, татьяна голикова, михаил мишустин
18:35 29.03.2022 (обновлено: 23:35 29.03.2022)
 
Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры

Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры, заявил Мишустин

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин проводит встречу с членами фракции КПРФ
Председатель правительства России Михаил Мишустин проводит встречу с членами фракции КПРФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство находится в постоянном контакте с деятелями культуры, которые лишились контрактов из-за своей позиции после начала российской спецоперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ответ на критику лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова.
Последний заметил, что Министерство культуры публично никак не высказывает свою позицию.
"Не согласен с оценками по Минкультуры", — отреагировал Мишустин, отметив, что кабмин находится в постоянном контакте с теми деятелями, которые пострадали.
"Ищем равноценную замену контрактам", — говорит политик. Вице-премьер Татьяна Голикова это подтвердила. "Работаем с нашими театрами и музеями, чтобы не было утраты связей, которые сложились, и отрабатываем это как внутри страны, так и на зарубежных дружественных площадках", — заявила она на встрече кабмина с депутатами.
"Уверяю вас, что любой деятель культуры, пострадавший за свои убеждения, не просто вправе, а должен рассчитывать на полную поддержку как правительства Российской Федерации, так и министра", — добавил премьер.
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