https://ria.ru/20220329/mishustin-1780740109.html
Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры
Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры - РИА Новости, 29.03.2022
Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры
Правительство находится в постоянном контакте с деятелями культуры, которые лишились контрактов из-за своей позиции после начала российской спецоперации, заявил РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:35
2022-03-29T18:35
2022-03-29T23:35
культура
новости культуры
татьяна голикова
михаил мишустин
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство находится в постоянном контакте с деятелями культуры, которые лишились контрактов из-за своей позиции после начала российской спецоперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ответ на критику лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова.Последний заметил, что Министерство культуры публично никак не высказывает свою позицию."Не согласен с оценками по Минкультуры", — отреагировал Мишустин, отметив, что кабмин находится в постоянном контакте с теми деятелями, которые пострадали. "Ищем равноценную замену контрактам", — говорит политик. Вице-премьер Татьяна Голикова это подтвердила. "Работаем с нашими театрами и музеями, чтобы не было утраты связей, которые сложились, и отрабатываем это как внутри страны, так и на зарубежных дружественных площадках", — заявила она на встрече кабмина с депутатами."Уверяю вас, что любой деятель культуры, пострадавший за свои убеждения, не просто вправе, а должен рассчитывать на полную поддержку как правительства Российской Федерации, так и министра", — добавил премьер.
https://ria.ru/20220329/kinotavr-1780709111.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, татьяна голикова, михаил мишустин
18:35 29.03.2022 (обновлено: 23:35 29.03.2022)
Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры
Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры, заявил Мишустин
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство находится в постоянном контакте с деятелями культуры, которые лишились контрактов из-за своей позиции после начала российской спецоперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ответ на критику лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова.
Последний заметил, что Министерство культуры публично никак не высказывает свою позицию.
"Не согласен с оценками по Минкультуры", — отреагировал Мишустин, отметив, что кабмин находится в постоянном контакте с теми деятелями, которые пострадали.
"Ищем равноценную замену контрактам", — говорит политик. Вице-премьер Татьяна Голикова это подтвердила. "Работаем с нашими театрами и музеями, чтобы не было утраты связей, которые сложились, и отрабатываем это как внутри страны, так и на зарубежных дружественных площадках", — заявила она на встрече кабмина с депутатами.
"Уверяю вас, что любой деятель культуры, пострадавший за свои убеждения, не просто вправе, а должен рассчитывать на полную поддержку как правительства Российской Федерации, так и министра", — добавил премьер.