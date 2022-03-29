https://ria.ru/20220329/mishustin-1780740109.html

Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры

Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры - РИА Новости, 29.03.2022

Власти пытаются помочь пострадавшим из-за своей позиции деятелям культуры

Правительство находится в постоянном контакте с деятелями культуры, которые лишились контрактов из-за своей позиции после начала российской спецоперации, заявил РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:35

2022-03-29T18:35

2022-03-29T23:35

культура

новости культуры

татьяна голикова

михаил мишустин

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство находится в постоянном контакте с деятелями культуры, которые лишились контрактов из-за своей позиции после начала российской спецоперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ответ на критику лидера "Справедливой России — За правду" Сергея Миронова.Последний заметил, что Министерство культуры публично никак не высказывает свою позицию."Не согласен с оценками по Минкультуры", — отреагировал Мишустин, отметив, что кабмин находится в постоянном контакте с теми деятелями, которые пострадали. "Ищем равноценную замену контрактам", — говорит политик. Вице-премьер Татьяна Голикова это подтвердила. "Работаем с нашими театрами и музеями, чтобы не было утраты связей, которые сложились, и отрабатываем это как внутри страны, так и на зарубежных дружественных площадках", — заявила она на встрече кабмина с депутатами."Уверяю вас, что любой деятель культуры, пострадавший за свои убеждения, не просто вправе, а должен рассчитывать на полную поддержку как правительства Российской Федерации, так и министра", — добавил премьер.

https://ria.ru/20220329/kinotavr-1780709111.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, татьяна голикова, михаил мишустин