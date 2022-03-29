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В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море - РИА Новости, 29.03.2022
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В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море - РИА Новости, 29.03.2022
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море
В ООН чрезвычайно обеспокоены сообщениями о минах в Черном море, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T20:14
2022-03-29T20:14
в мире
оон
антониу гутерреш
стефан дюжаррик
черное море
украина
румыния
турция
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ООН, 29 мар – РИА Новости. В ООН чрезвычайно обеспокоены сообщениями о минах в Черном море, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.Военно-морские силы Болгарии не обнаружили дрейфующие мины на своем участке Черного моря, операция по их поиску была прекращена. "Мы следим за этими сообщениями. Любое минирование международных морских путей вызывает чрезвычайное беспокойство", - сказал Дюжаррик. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство, поездки людей. "Зона, о которой мы говорим, крайне важна для экспорта продовольствия из РФ и с Украины", - добавил он.ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.В понедельник о нейтрализации мин в Черном море заявляли власти Турции и Румынии.
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в мире, оон, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, черное море, украина, румыния, турция
20:14 29.03.2022
 
В ООН выразили обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море

Представитель Гутерреша Дюжаррик выразил обеспокоенность сообщениями о минах в Черном море

© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo MorrisonКорабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : U.S. Marine Corps / Staff Sgt. Pablo Morrison
Корабли стран НАТО в Черном море
Читать ria.ru в
ООН, 29 мар – РИА Новости. В ООН чрезвычайно обеспокоены сообщениями о минах в Черном море, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
Военно-морские силы Болгарии не обнаружили дрейфующие мины на своем участке Черного моря, операция по их поиску была прекращена. "Мы следим за этими сообщениями. Любое минирование международных морских путей вызывает чрезвычайное беспокойство", - сказал Дюжаррик. По его словам, размещение мин может повлиять на международное судоходство, поездки людей. "Зона, о которой мы говорим, крайне важна для экспорта продовольствия из РФ и с Украины", - добавил он.
ФСБ России ранее заявила, что украинские военные после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
В понедельник о нейтрализации мин в Черном море заявляли власти Турции и Румынии.
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В миреООНАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикЧерное мореУкраинаРумынияТурция
 
 
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