https://ria.ru/20220329/miny-1780644180.html
Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин
Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин - РИА Новости, 29.03.2022
Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин
Турция привела в состояние повышенной готовности тральщики и патрульные самолеты в связи с угрозой дрейфующих мин в Черном море, заявил во вторник министр... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:37
2022-03-29T12:37
2022-03-29T14:24
в мире
турция
украина
военно-морские силы украины
черное море
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КАИР, 29 мар – РИА Новости. Турция привела в состояние повышенной готовности тральщики и патрульные самолеты в связи с угрозой дрейфующих мин в Черном море, заявил во вторник министр обороны страны Хулуси Акар."В связи с угрозой мин мы привели в состояние повышенной готовности все тральщики и патрульные морские самолеты. При получении оповещения мы оцениваем угрозу и предпринимаем соответствующие меры", - говорится в опубликованном на сайте МО заявлении министра. По словам Акара, обнаруженные мины обезвреживаются с соблюдением всех мер безопасности.Министр сообщил, что Турция сотрудничает с Румынией и Болгарией по вопросу обнаружения дрейфующих мин. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.ФСБ России в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
https://ria.ru/20220326/miny-1780278706.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, украина, военно-морские силы украины, черное море
12:37 29.03.2022 (обновлено: 14:24 29.03.2022)
Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин
Турция привела тральщики в повышенную готовность из-за угрозы дрейфующих мин