https://ria.ru/20220329/miny-1780644180.html

Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин

Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин - РИА Новости, 29.03.2022

Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин

Турция привела в состояние повышенной готовности тральщики и патрульные самолеты в связи с угрозой дрейфующих мин в Черном море, заявил во вторник министр... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:37

2022-03-29T12:37

2022-03-29T14:24

в мире

турция

украина

военно-морские силы украины

черное море

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КАИР, 29 мар – РИА Новости. Турция привела в состояние повышенной готовности тральщики и патрульные самолеты в связи с угрозой дрейфующих мин в Черном море, заявил во вторник министр обороны страны Хулуси Акар."В связи с угрозой мин мы привели в состояние повышенной готовности все тральщики и патрульные морские самолеты. При получении оповещения мы оцениваем угрозу и предпринимаем соответствующие меры", - говорится в опубликованном на сайте МО заявлении министра. По словам Акара, обнаруженные мины обезвреживаются с соблюдением всех мер безопасности.Министр сообщил, что Турция сотрудничает с Румынией и Болгарией по вопросу обнаружения дрейфующих мин. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.ФСБ России в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.

https://ria.ru/20220326/miny-1780278706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, турция, украина, военно-морские силы украины, черное море