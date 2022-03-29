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Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин - РИА Новости, 29.03.2022
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Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин
Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин - РИА Новости, 29.03.2022
Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин
Турция привела в состояние повышенной готовности тральщики и патрульные самолеты в связи с угрозой дрейфующих мин в Черном море, заявил во вторник министр... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:37
2022-03-29T14:24
в мире
турция
украина
военно-морские силы украины
черное море
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КАИР, 29 мар – РИА Новости. Турция привела в состояние повышенной готовности тральщики и патрульные самолеты в связи с угрозой дрейфующих мин в Черном море, заявил во вторник министр обороны страны Хулуси Акар."В связи с угрозой мин мы привели в состояние повышенной готовности все тральщики и патрульные морские самолеты. При получении оповещения мы оцениваем угрозу и предпринимаем соответствующие меры", - говорится в опубликованном на сайте МО заявлении министра. По словам Акара, обнаруженные мины обезвреживаются с соблюдением всех мер безопасности.Министр сообщил, что Турция сотрудничает с Румынией и Болгарией по вопросу обнаружения дрейфующих мин. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.ФСБ России в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
https://ria.ru/20220326/miny-1780278706.html
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в мире, турция, украина, военно-морские силы украины, черное море
12:37 29.03.2022 (обновлено: 14:24 29.03.2022)
 
Турция повысила готовность тральщиков из-за угрозы дрейфующих мин

Турция привела тральщики в повышенную готовность из-за угрозы дрейфующих мин

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМинный тральщик "Акчай" ВМС Турции
Минный тральщик Акчай ВМС Турции - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Минный тральщик "Акчай" ВМС Турции
Читать ria.ru в
КАИР, 29 мар – РИА Новости. Турция привела в состояние повышенной готовности тральщики и патрульные самолеты в связи с угрозой дрейфующих мин в Черном море, заявил во вторник министр обороны страны Хулуси Акар.
"В связи с угрозой мин мы привели в состояние повышенной готовности все тральщики и патрульные морские самолеты. При получении оповещения мы оцениваем угрозу и предпринимаем соответствующие меры", - говорится в опубликованном на сайте МО заявлении министра. По словам Акара, обнаруженные мины обезвреживаются с соблюдением всех мер безопасности.
Министр сообщил, что Турция сотрудничает с Румынией и Болгарией по вопросу обнаружения дрейфующих мин. Президент Турции Тайип Эрдоган ранее заявил, что военные принимают необходимые меры в связи с информацией о дрейфующих минах в Черном море.
ФСБ России в воскресенье заявила, что ВМС Украины после начала спецоперации России установили около 420 мин на подходах к портам Одесса, Очаков, Черноморск и Южный. В службе не исключили возможность дрейфа сорванных мин в пролив Босфор и далее в моря Средиземноморского бассейна из-за течения.
Здание Министерства обороны Российской Федерации на Фрунзенской набережной в Москве - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 21:42
Минобороны: украинские морские мины через четыре дня достигнут Румынии
 
В миреТурцияУкраинаВоенно-морские силы УкраиныЧерное море
 
 
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