https://ria.ru/20220329/minkult-1780736226.html

Эсеры предложили объединить Минкульт и Роскомнадзор

Эсеры предложили объединить Минкульт и Роскомнадзор - РИА Новости, 29.03.2022

Эсеры предложили объединить Минкульт и Роскомнадзор

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным предложил создать министерство культуры и информации,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T18:07

2022-03-29T18:07

2022-03-29T18:40

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

политика

россия

госдума рф

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

партия "справедливая россия - за правду"

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным предложил создать министерство культуры и информации, объединив министерство культуры и Роскомнадзор в одно.Мишустин во вторник встретился с фракцией СРЗП в Госдуме в преддверии ежегодного отчета правительства в парламенте, который запланирован на 7 апреля."У нашей партии есть предложение, которое мы готовим... Вероятно, в ближайшем будущем... по аналогии с финансово-экономическим блоком правительству нужно создать культурно-идеологический блок в правительстве, который, с нашей точки зрения, мог бы возглавить специальный вице-премьер - первый может быть даже. Мы предлагаем реформировать министерство культуры и сделать министерство культуры и информации. В этой связи то, что называется Роскомнадзором, мы предлагаем совместить", - сказал Миронов.Парламентарий отметил, что в такой культурно-идеологический блок в правительстве должны войти министерства просвещения, науки и высшего образования, цифрового развития и массовых коммуникаций, Росмолодежь, Федеральное агентство по делам национальностей и Россотрудничество.Также Миронов подчеркнул, что фракции непонятно молчание министерства культуры в ситуации с "травлей" российского культурного сообщества со стороны Запада. "Но мы не слышим ни одного слова, публичного выступления в защиту, возмущения. Идет организованная срежиссированная атака на русскую культуру. Министр молчит. В этот сложный момент (проведения спецоперации на Украине) вопрос единения нации, вопросы культурной политики становятся как-никогда очень острыми и значимыми", - добавил он.

https://ria.ru/20220329/mishustin-1780740109.html

https://ria.ru/20220323/roskomnadzor-1779754940.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), политика, россия, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), партия "справедливая россия - за правду"