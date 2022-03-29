18:07 29.03.2022 (обновлено: 18:40 29.03.2022)
Эсеры предложили объединить Минкульт и Роскомнадзор
"СР — За правду" предложила Мишустину объединить Минкульт и Роскомнадзор в одно ведомство
© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным предложил создать министерство культуры и информации, объединив министерство культуры и Роскомнадзор в одно.
Мишустин во вторник встретился с фракцией СРЗП в Госдуме в преддверии ежегодного отчета правительства в парламенте, который запланирован на 7 апреля.
"У нашей партии есть предложение, которое мы готовим... Вероятно, в ближайшем будущем... по аналогии с финансово-экономическим блоком правительству нужно создать культурно-идеологический блок в правительстве, который, с нашей точки зрения, мог бы возглавить специальный вице-премьер - первый может быть даже. Мы предлагаем реформировать министерство культуры и сделать министерство культуры и информации. В этой связи то, что называется Роскомнадзором, мы предлагаем совместить", - сказал Миронов.
Парламентарий отметил, что в такой культурно-идеологический блок в правительстве должны войти министерства просвещения, науки и высшего образования, цифрового развития и массовых коммуникаций, Росмолодежь, Федеральное агентство по делам национальностей и Россотрудничество.
Также Миронов подчеркнул, что фракции непонятно молчание министерства культуры в ситуации с "травлей" российского культурного сообщества со стороны Запада. "Но мы не слышим ни одного слова, публичного выступления в защиту, возмущения. Идет организованная срежиссированная атака на русскую культуру. Министр молчит. В этот сложный момент (проведения спецоперации на Украине) вопрос единения нации, вопросы культурной политики становятся как-никогда очень острыми и значимыми", - добавил он.
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