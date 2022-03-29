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Эсеры предложили объединить Минкульт и Роскомнадзор - РИА Новости, 29.03.2022
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Эсеры предложили объединить Минкульт и Роскомнадзор
Эсеры предложили объединить Минкульт и Роскомнадзор - РИА Новости, 29.03.2022
Эсеры предложили объединить Минкульт и Роскомнадзор
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным предложил создать министерство культуры и информации,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T18:07
2022-03-29T18:40
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
политика
россия
госдума рф
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным предложил создать министерство культуры и информации, объединив министерство культуры и Роскомнадзор в одно.Мишустин во вторник встретился с фракцией СРЗП в Госдуме в преддверии ежегодного отчета правительства в парламенте, который запланирован на 7 апреля."У нашей партии есть предложение, которое мы готовим... Вероятно, в ближайшем будущем... по аналогии с финансово-экономическим блоком правительству нужно создать культурно-идеологический блок в правительстве, который, с нашей точки зрения, мог бы возглавить специальный вице-премьер - первый может быть даже. Мы предлагаем реформировать министерство культуры и сделать министерство культуры и информации. В этой связи то, что называется Роскомнадзором, мы предлагаем совместить", - сказал Миронов.Парламентарий отметил, что в такой культурно-идеологический блок в правительстве должны войти министерства просвещения, науки и высшего образования, цифрового развития и массовых коммуникаций, Росмолодежь, Федеральное агентство по делам национальностей и Россотрудничество.Также Миронов подчеркнул, что фракции непонятно молчание министерства культуры в ситуации с "травлей" российского культурного сообщества со стороны Запада. "Но мы не слышим ни одного слова, публичного выступления в защиту, возмущения. Идет организованная срежиссированная атака на русскую культуру. Министр молчит. В этот сложный момент (проведения спецоперации на Украине) вопрос единения нации, вопросы культурной политики становятся как-никогда очень острыми и значимыми", - добавил он.
https://ria.ru/20220329/mishustin-1780740109.html
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), политика, россия, госдума рф, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), партия "справедливая россия - за правду"
18:07 29.03.2022 (обновлено: 18:40 29.03.2022)
 
Эсеры предложили объединить Минкульт и Роскомнадзор

"СР — За правду" предложила Мишустину объединить Минкульт и Роскомнадзор в одно ведомство

© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов на встрече с премьером Михаилом Мишустиным предложил создать министерство культуры и информации, объединив министерство культуры и Роскомнадзор в одно.
Мишустин во вторник встретился с фракцией СРЗП в Госдуме в преддверии ежегодного отчета правительства в парламенте, который запланирован на 7 апреля.
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"У нашей партии есть предложение, которое мы готовим... Вероятно, в ближайшем будущем... по аналогии с финансово-экономическим блоком правительству нужно создать культурно-идеологический блок в правительстве, который, с нашей точки зрения, мог бы возглавить специальный вице-премьер - первый может быть даже. Мы предлагаем реформировать министерство культуры и сделать министерство культуры и информации. В этой связи то, что называется Роскомнадзором, мы предлагаем совместить", - сказал Миронов.
Парламентарий отметил, что в такой культурно-идеологический блок в правительстве должны войти министерства просвещения, науки и высшего образования, цифрового развития и массовых коммуникаций, Росмолодежь, Федеральное агентство по делам национальностей и Россотрудничество.
Также Миронов подчеркнул, что фракции непонятно молчание министерства культуры в ситуации с "травлей" российского культурного сообщества со стороны Запада. "Но мы не слышим ни одного слова, публичного выступления в защиту, возмущения. Идет организованная срежиссированная атака на русскую культуру. Министр молчит. В этот сложный момент (проведения спецоперации на Украине) вопрос единения нации, вопросы культурной политики становятся как-никогда очень острыми и значимыми", - добавил он.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)ПолитикаРоссияГосдума РФМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Партия "Справедливая Россия - за правду"
 
 
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