https://ria.ru/20220329/minirovanie-1780624895.html
Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва
Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва - РИА Новости, 29.03.2022
Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва
Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, выполняющего рейс из Еревана в Москву, воздушное судно после посадки в "Шереметьево" проверят силовики, рассказал... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:21
2022-03-29T11:21
2022-03-29T11:28
происшествия
москва
ереван
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, выполняющего рейс из Еревана в Москву, воздушное судно после посадки в "Шереметьево" проверят силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступило анонимное сообщение с угрозой "минирования" рейса Ереван – Москва", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что самолет находится в воздухе, после посадки в "Шереметьево" его проверят силовики.
https://ria.ru/20220326/minirovanie-1780224711.html
москва
ереван
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, ереван
11:21 29.03.2022 (обновлено: 11:28 29.03.2022)
Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва
Неизвестный сообщил о "минировании" рейса Ереван — Москва, самолет проверят силовики