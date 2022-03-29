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Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва - РИА Новости, 29.03.2022
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Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва
Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва - РИА Новости, 29.03.2022
Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва
Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, выполняющего рейс из Еревана в Москву, воздушное судно после посадки в "Шереметьево" проверят силовики, рассказал... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:21
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происшествия
москва
ереван
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, выполняющего рейс из Еревана в Москву, воздушное судно после посадки в "Шереметьево" проверят силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступило анонимное сообщение с угрозой "минирования" рейса Ереван – Москва", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что самолет находится в воздухе, после посадки в "Шереметьево" его проверят силовики.
https://ria.ru/20220326/minirovanie-1780224711.html
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происшествия, москва, ереван
11:21 29.03.2022 (обновлено: 11:28 29.03.2022)
 
Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва

Неизвестный сообщил о "минировании" рейса Ереван — Москва, самолет проверят силовики

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, выполняющего рейс из Еревана в Москву, воздушное судно после посадки в "Шереметьево" проверят силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"На электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступило анонимное сообщение с угрозой "минирования" рейса Ереван – Москва", - сказал собеседник агентства.
Океанариум - РИА Новости, 1920, 26.03.2022
26 марта, 12:25
Приморский океанариум эвакуировали из-за угрозы минирования
Он уточнил, что самолет находится в воздухе, после посадки в "Шереметьево" его проверят силовики.
 
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