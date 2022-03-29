https://ria.ru/20220329/minirovanie-1780624895.html

Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва

Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва - РИА Новости, 29.03.2022

Неизвестный сообщил о "минировании" авиарейса Ереван — Москва

Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, выполняющего рейс из Еревана в Москву, воздушное судно после посадки в "Шереметьево" проверят силовики, рассказал... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:21

2022-03-29T11:21

2022-03-29T11:28

происшествия

москва

ереван

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Неизвестный сообщил о "минировании" самолета, выполняющего рейс из Еревана в Москву, воздушное судно после посадки в "Шереметьево" проверят силовики, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."На электронную почту аэропорта "Шереметьево" поступило анонимное сообщение с угрозой "минирования" рейса Ереван – Москва", - сказал собеседник агентства.Он уточнил, что самолет находится в воздухе, после посадки в "Шереметьево" его проверят силовики.

https://ria.ru/20220326/minirovanie-1780224711.html

москва

ереван

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, ереван