https://ria.ru/20220329/minfin-1780608047.html

Минфин выплатил купон на 102 миллиона долларов по суверенным евробондам

Минфин выплатил купон на 102 миллиона долларов по суверенным евробондам - РИА Новости, 29.03.2022

Минфин выплатил купон на 102 миллиона долларов по суверенным евробондам

Минфин сообщил о выплате купонного дохода по суверенным еврооблигациям на 102 миллиона долларов. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T10:13

2022-03-29T10:13

2022-03-29T10:41

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

россия

антон силуанов

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минфин сообщил о выплате купонного дохода по суверенным еврооблигациям на 102 миллиона долларов.Указано, что речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году. Национальный расчетный депозитарий накануне получил деньги для выплаты.Выпуск еврооблигаций "Россия-35" на три миллиарда долларов Минфин разместил в марте 2019-го и в июне того же года доразместил бонды еще на миллиард.Как сообщал министр финансов Антон Силуанов, после введения санкций Россия не отказывается от своих обязательств. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России, или около 300 миллиардов долларов.Кроме того, Силуанов напомнил, что в эмиссионных документах выпусков российских еврооблигаций начиная с 2018 года заложена возможность погашения в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.

https://ria.ru/20220329/evro-1780606623.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство финансов рф (минфин россии), экономика, россия, антон силуанов