10:13 29.03.2022 (обновлено: 10:41 29.03.2022)
Минфин выплатил купон на 102 миллиона долларов по суверенным евробондам
Минфин выплатил купон на 102 миллиона долларов по суверенным евробондам
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЗдание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Минфин сообщил о выплате купонного дохода по суверенным еврооблигациям на 102 миллиона долларов.
Указано, что речь идет о внешних займах со сроком погашения в 2035 году. Национальный расчетный депозитарий накануне получил деньги для выплаты.
"Таким образом, обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг <...> исполнены <...> в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией", — заключили в ведомстве.
Выпуск еврооблигаций "Россия-35" на три миллиарда долларов Минфин разместил в марте 2019-го и в июне того же года доразместил бонды еще на миллиард.
Как сообщал министр финансов Антон Силуанов, после введения санкций Россия не отказывается от своих обязательств. По его словам, заявления о том, что они не могут быть выполнены, не соответствуют действительности. Министр подчеркнул, что у страны есть необходимое количество денег, при этом заморозку валютных счетов ЦБ и правительства можно расценивать как желание организовать искусственный дефолт.
По оценке главы Минфина, страны Запада заблокировали примерно половину золотовалютных резервов России, или около 300 миллиардов долларов.
Кроме того, Силуанов напомнил, что в эмиссионных документах выпусков российских еврооблигаций начиная с 2018 года заложена возможность погашения в рублях по курсу ЦБ на дату платежа.