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Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле

Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022

Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле

Помощник российского президента Владимир Мединский выступает перед прессой в Стамбуле после завершения переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:02

2022-03-29T16:02

2022-03-29T16:02

владимир мединский

россия

украина

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Помощник российского президента Владимир Мединский выступает перед прессой в Стамбуле после завершения переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.

россия

украина

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2022

Вероника Сапожникова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Вероника Сапожникова

владимир мединский, россия, украина, видео