https://ria.ru/20220329/medinskiy-1780703285.html
Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле
Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022
Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле
Помощник российского президента Владимир Мединский выступает перед прессой в Стамбуле после завершения переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:02
2022-03-29T16:02
2022-03-29T16:02
владимир мединский
россия
украина
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Помощник российского президента Владимир Мединский выступает перед прессой в Стамбуле после завершения переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.
россия
украина
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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LIVE: Мединский выступает перед прессой в Стамбуле
LIVE: Мединский выступает перед прессой в Стамбуле
2022-03-29T16:02
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PT1S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, россия, украина, видео
Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле
Помощник российского президента Владимир Мединский выступает перед прессой в Стамбуле после завершения переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.
2022-03-29T16:02
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PT1S
Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле
Помощник российского президента Владимир Мединский выступает перед прессой в Стамбуле после завершения переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.