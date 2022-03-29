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Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022
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Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле
Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле - РИА Новости, 29.03.2022
Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле
Помощник российского президента Владимир Мединский выступает перед прессой в Стамбуле после завершения переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:02
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владимир мединский
россия
украина
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Помощник российского президента Владимир Мединский выступает перед прессой в Стамбуле после завершения переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.
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LIVE: Мединский выступает перед прессой в Стамбуле
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владимир мединский, россия, украина, видео
Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле
Помощник российского президента Владимир Мединский выступает перед прессой в Стамбуле после завершения переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.
2022-03-29T16:02
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PT1S
16:02 29.03.2022
 

Выступление Владимира Мединского после переговоров в Стамбуле

Читать ria.ru в
Помощник российского президента Владимир Мединский выступает перед прессой в Стамбуле после завершения переговоров делегаций Москвы и Киева по урегулированию ситуации на Украине.
 
Владимир МединскийРоссияУкраина
 
 
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