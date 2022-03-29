https://ria.ru/20220329/medinskiy-1780617041.html

Пресс-конференция Мединского после российско-украинских переговоров

Пресс-конференция Мединского после российско-украинских переговоров - РИА Новости, 29.03.2022

Пресс-конференция Мединского после российско-украинских переговоров

Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский проводит пресс-конференцию после очередного раунда переговоров с Украиной. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:43

2022-03-29T14:43

2022-03-29T14:43

владимир мединский

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Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский проводит пресс-конференцию после очередного раунда переговоров с Украиной.

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2022

Мария Назарова

Мария Назарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Назарова

владимир мединский, видео