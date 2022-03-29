https://ria.ru/20220329/medinskiy-1780617041.html
Пресс-конференция Мединского после российско-украинских переговоров
Пресс-конференция Мединского после российско-украинских переговоров - РИА Новости, 29.03.2022
Пресс-конференция Мединского после российско-украинских переговоров
Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский проводит пресс-конференцию после очередного раунда переговоров с Украиной. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:43
2022-03-29T14:43
2022-03-29T14:43
владимир мединский
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Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский проводит пресс-конференцию после очередного раунда переговоров с Украиной.
РИА Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780615711_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_e50243ea169b08dbae418857d5635c9d.jpg
LIVE: Пресс-конференция Мединского после российско-украинских переговоров
LIVE: Пресс-конференция Мединского после российско-украинских переговоров
2022-03-29T14:43
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PT3M27S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир мединский, видео
Пресс-конференция Мединского после российско-украинских переговоров
Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский проводит пресс-конференцию после очередного раунда переговоров с Украиной.
2022-03-29T14:43
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PT3M27S
Пресс-конференция Мединского после российско-украинских переговоров
Помощник президента и глава российской делегации Владимир Мединский проводит пресс-конференцию после очередного раунда переговоров с Украиной.