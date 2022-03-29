https://ria.ru/20220329/maslo-1780636342.html
Импорт масла из РФ через Маньчжурию в январе-феврале вырос в 15 раз
Импорт масла из РФ через Маньчжурию в январе-феврале вырос в 15 раз - РИА Новости, 29.03.2022
Импорт масла из РФ через Маньчжурию в январе-феврале вырос в 15 раз
В Китай через ЖДПП Маньчжурия в январе-феврале 2022 года в общей сложности было ввезено 30 000 тонн российского растительного масла, пишет портал Biang.ru. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:07
2022-03-29T12:07
2022-03-29T12:07
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МОСКВА, 29 мар - Проект "Россия-Китай: Главное". В Китай через ЖДПП Маньчжурия в январе-феврале 2022 года в общей сложности было ввезено 30 000 тонн российского растительного масла, пишет портал Biang.ru.В основном импорт состоял из рапсового масла. В январе-феврале 2022 года импорт растительного масла из России в Китай через Маньчжурию составил 30000 тонн, это в 14,9 раз больше, чем за аналогичный период 2021 года, сообщила газета "Маньчжоули Жибао", которая ссылается на данные таможни Маньчжурии.В денежном выражении импорт растительного масла из России за первые два месяца 2022 года составил 300 миллионов юаней (более 47 миллионов долларов), что в 20,2 раза больше, чем годом ранее. Таможня Маньчжурии отмечает, что в январе-феврале 2022 года импорт рапсового масла составил 26000 тонн, это в 14,8 раз больше, чем годом ранее. На рапсовое масло пришлось 88% всего объема импорта растительного масла из России. Остальная часть - это подсолнечное масло.
https://ria.ru/20220224/morozhenoe-1774749255.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, импорт