https://ria.ru/20220329/mashkov-1780739231.html

Машков рассказал, как буква Z появилась на здании Театра Табакова

Машков рассказал, как буква Z появилась на здании Театра Табакова - РИА Новости, 29.03.2022

Машков рассказал, как буква Z появилась на здании Театра Табакова

Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что буква Z появилась на здании по его инициативе. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:31

2022-03-29T19:31

2022-03-29T19:31

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что буква Z появилась на здании по его инициативе.Он заявил, что испытывает гордость за то, что у учреждения появился "этот символ за Родину, за нашу армию, за нашего президента". "Я желаю всем, кто принимает участие в специальной военной операции, вернуться домой с победой", — сказал Машков.Ранее на стене Сцены на Сухаревской Театра Табакова появилась огромная буква Z. Машков на церемонии открытия этого знака уточнил, что у театра есть разрешение правительства Москвы на его размещение.Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.

https://ria.ru/20220327/sanktsii-1780337725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир путин, москва, россия, украина, владимир машков