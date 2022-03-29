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Машков рассказал, как буква Z появилась на здании Театра Табакова - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
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Машков рассказал, как буква Z появилась на здании Театра Табакова
Машков рассказал, как буква Z появилась на здании Театра Табакова - РИА Новости, 29.03.2022
Машков рассказал, как буква Z появилась на здании Театра Табакова
Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что буква Z появилась на здании по его инициативе. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:31
2022-03-29T19:31
культура
новости культуры
владимир путин
москва
россия
украина
владимир машков
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что буква Z появилась на здании по его инициативе.Он заявил, что испытывает гордость за то, что у учреждения появился "этот символ за Родину, за нашу армию, за нашего президента". "Я желаю всем, кто принимает участие в специальной военной операции, вернуться домой с победой", — сказал Машков.Ранее на стене Сцены на Сухаревской Театра Табакова появилась огромная буква Z. Машков на церемонии открытия этого знака уточнил, что у театра есть разрешение правительства Москвы на его размещение.Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.
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новости культуры, владимир путин, москва, россия, украина, владимир машков
19:31 29.03.2022
 
Машков рассказал, как буква Z появилась на здании Театра Табакова

Машков заявил, что по его инициативе знак Z появился на здании Театра Табакова

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкФинал конкурса юных талантов "Синяя птица" на т/к "Россия"
Финал конкурса юных талантов Синяя птица на т/к Россия - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Худрук Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал, что буква Z появилась на здании по его инициативе.
Он заявил, что испытывает гордость за то, что у учреждения появился "этот символ за Родину, за нашу армию, за нашего президента".
"Я желаю всем, кто принимает участие в специальной военной операции, вернуться домой с победой", — сказал Машков.
Ранее на стене Сцены на Сухаревской Театра Табакова появилась огромная буква Z. Машков на церемонии открытия этого знака уточнил, что у театра есть разрешение правительства Москвы на его размещение.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗнак Z в поддержку Вооруженных сил России появился на фасаде Московского театра Олега Табакова
Знак Z в поддержку Вооруженных сил России появился на фасаде Московского театра Олега Табакова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Знак Z в поддержку Вооруженных сил России появился на фасаде Московского театра Олега Табакова
Буква Z нанесена на борта российской военной техники, участвующей в спецоперации на Украине. В самой России этот знак стал неофициальным символом поддержки операции.
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