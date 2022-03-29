https://ria.ru/20220329/mariupol-1780625023.html

В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов

В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов - РИА Новости, 29.03.2022

В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов

Подразделения ДНР продвигаются к центру Мариуполя и ведут бои за контроль над другими населенными пунктами, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:22

2022-03-29T11:22

2022-03-29T13:02

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

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украина

денис пушилин

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Подразделения ДНР продвигаются к центру Мариуполя и ведут бои за контроль над другими населенными пунктами, заявил глава республики Денис Пушилин."Наши подразделения тем не менее продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутувку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты, как живым щитом", — сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить как можно больше гражданского населения".Как утверждает глава ДНР, "в целом на сегодня можно говорить, что освобождено 135 населенных пунктов, которые находятся уже полностью под нашим контролем". "Упираемся в те места, в те населенные пункты, где есть многоэтажные застройки, где они всецело используются противником для того, чтобы оказывать максимальное сопротивление", — рассказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220328/mariupol-1780580374.html

https://ria.ru/20220328/pytki-1780571798.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, россия, украина, денис пушилин