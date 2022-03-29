Рейтинг@Mail.ru
В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/mariupol-1780625023.html
В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов
В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов - РИА Новости, 29.03.2022
В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов
Подразделения ДНР продвигаются к центру Мариуполя и ведут бои за контроль над другими населенными пунктами, заявил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:22
2022-03-29T13:02
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
россия
украина
денис пушилин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780610646_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9fc8a7f06690aa9d183f7c0195c09b83.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Подразделения ДНР продвигаются к центру Мариуполя и ведут бои за контроль над другими населенными пунктами, заявил глава республики Денис Пушилин."Наши подразделения тем не менее продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутувку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты, как живым щитом", — сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, "ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить как можно больше гражданского населения".Как утверждает глава ДНР, "в целом на сегодня можно говорить, что освобождено 135 населенных пунктов, которые находятся уже полностью под нашим контролем". "Упираемся в те места, в те населенные пункты, где есть многоэтажные застройки, где они всецело используются противником для того, чтобы оказывать максимальное сопротивление", — рассказал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220328/mariupol-1780580374.html
https://ria.ru/20220328/pytki-1780571798.html
мариуполь
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780610646_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_cccb2a4ddaa42c2a17413cc99cfbc083.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мариуполь, россия, украина, денис пушилин
11:22 29.03.2022 (обновлено: 13:02 29.03.2022)
 
В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов

В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов и эвакуация гражданского населения

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкРазрушенные в результате обстрелов жилые дома в Мариуполе
Разрушенные в результате обстрелов жилые дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в фотобанк
Разрушенные в результате обстрелов жилые дома в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Подразделения ДНР продвигаются к центру Мариуполя и ведут бои за контроль над другими населенными пунктами, заявил глава республики Денис Пушилин.
"Наши подразделения тем не менее продвигаются, продолжаются бои за Марьинку, Новомихайловку, Новобахмутувку. В Мариуполе продолжается зачистка центральных районов города, непосредственно занято большое количество людей для эвакуации гражданского населения, которым фактически прикрывались нацисты, как живым щитом", — сказал политик в эфире телеканала "Россия 24".
Добровольцы из Чеченской Республики на выезде из Мариуполя - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 23:28Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Большую часть Мариуполя контролируют российские военные, заявил Кадыров
По его словам, "ситуация развивается, все идет согласно планам, но с учетом необходимости сохранить как можно больше гражданского населения".

"Мариуполь по-прежнему остается горячей точкой, но уже концентрация в районе Азовсталь, чуть ли не единственная точка. <...> Еще несколько районов или микрорайонов, где сконцентрированы нацбаты", — добавил Пушилин.

Как утверждает глава ДНР, "в целом на сегодня можно говорить, что освобождено 135 населенных пунктов, которые находятся уже полностью под нашим контролем".
"Упираемся в те места, в те населенные пункты, где есть многоэтажные застройки, где они всецело используются противником для того, чтобы оказывать максимальное сопротивление", — рассказал он.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Местные жители гуляют во дворе своего дома в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
Вчера, 21:34Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Мариуполе нашли тела жертв украинских нацистов со следами пыток
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольРоссияУкраинаДенис Пушилин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала