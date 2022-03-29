https://ria.ru/20220329/magate-1780626734.html

Глава МАГАТЭ прибыл на Украину

Глава МАГАТЭ прибыл на Украину - РИА Новости, 29.03.2022

Глава МАГАТЭ прибыл на Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во вторник прибыл на Украину для переговоров с высшими должностными лицами... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:34

2022-03-29T11:34

2022-03-29T12:32

в мире

украина

магатэ

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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси во вторник прибыл на Украину для переговоров с высшими должностными лицами правительства по поводу запланированного оказания МАГАТЭ срочной технической помощи, говорится в заявлении агентства.Помощь будет заключаться в обеспечении безопасности и защиты ядерных объектов страны и предотвращения риска аварии, которая может представлять опасность для людей и окружающей среды, отметили в МАГАТЭ."Целью визита генерального директора является инициирование оперативного обеспечения безопасности ядерных объектов Украины. Он будет включать отправку экспертов МАГАТЭ на приоритетные объекты и доставку жизненно важных материалов для обеспечения безопасности и охраны, включая оборудование для мониторинга и аварийного реагирования", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Сообщается, что МАГАТЭ разработало конкретные и подробные планы оказания помощи ядерным объектам Украины, включая пятнадцать ядерных энергетических реакторов на четырех станциях, а также Чернобыльскую АЭС. Техническая помощь МАГАТЭ также создаст условия для продолжения МАГАТЭ своей деятельности по гарантиям в Украине в соответствии со своим нераспространенческим мандатом, отмечается в заявлении."В ходе визита на этой неделе генеральный директор отправится на одну из украинских атомных электростанций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МАГАТЭ.Гросси заявил, что военный конфликт подвергает украинские АЭС и другие объекты с радиоактивными материалами беспрецедентной опасности."Мы должны принять срочные меры, чтобы обеспечить их безопасную и надежную работу и снизить риск ядерной аварии, которая может иметь серьезные последствия для здоровья и окружающей среды как на Украине, так и за ее пределами", - сказал глава МАГАТЭ.С самого начала конфликта Гросси выражал серьезную обеспокоенность ухудшением ситуации с безопасностью и защитой ядерных объектов Украины. Он подчеркивал приверженность и готовность МАГАТЭ помочь в соблюдении семи неотъемлемых основ обеспечения безопасности и защиты. В последние недели некоторые из них, в том числе физическая неприкосновенность объектов, способность оперативного персонала работать без чрезмерного давления и доступ к внешним источникам питания, были подвержены риску, говорится в заявлении.

https://ria.ru/20220327/magate-1780346534.html

https://ria.ru/20220314/magate-1778001444.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, магатэ