https://ria.ru/20220329/litva-1780660681.html

Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы

Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы - РИА Новости, 29.03.2022

Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы

Россия объявила о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, заявили в МИД России. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:38

2022-03-29T13:38

2022-03-29T13:48

литва

в мире

россия

санкции в отношении россии

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия объявила о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, заявили в МИД России.Во вторник в МИД РФ были вызваны послы трех прибалтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии. "Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - заявили в МИД."Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780441180.html

литва

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

литва, в мире, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)