https://ria.ru/20220329/litva-1780660681.html
Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы
Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы - РИА Новости, 29.03.2022
Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы
Россия объявила о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, заявили в МИД России. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:38
2022-03-29T13:38
2022-03-29T13:48
литва
в мире
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия объявила о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, заявили в МИД России.Во вторник в МИД РФ были вызваны послы трех прибалтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии. "Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - заявили в МИД."Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780441180.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литва, в мире, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:38 29.03.2022 (обновлено: 13:48 29.03.2022)
Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы
Россия объявила о прекращении аккредитации четверых сотрудников посольства Литвы