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Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы - РИА Новости, 29.03.2022
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Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы
Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы - РИА Новости, 29.03.2022
Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы
Россия объявила о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, заявили в МИД России. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:38
2022-03-29T13:48
литва
в мире
россия
санкции в отношении россии
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия объявила о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, заявили в МИД России.Во вторник в МИД РФ были вызваны послы трех прибалтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии. "Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - заявили в МИД."Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики", - добавили в министерстве.
https://ria.ru/20220328/diplomaty-1780441180.html
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литва, в мире, россия, санкции в отношении россии, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:38 29.03.2022 (обновлено: 13:48 29.03.2022)
 
Россия вышлет четверых сотрудников посольства Литвы

Россия объявила о прекращении аккредитации четверых сотрудников посольства Литвы

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание посольства Литвы в Москве
Здание посольства Литвы в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание посольства Литвы в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия объявила о прекращении аккредитации четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, заявили в МИД России.
Во вторник в МИД РФ были вызваны послы трех прибалтийских стран - Латвии, Литвы и Эстонии. "Главам дипмиссий заявлен решительный протест в связи с провокационными, ничем не обоснованными действиями по высылке сотрудников российских посольств в этих прибалтийских государствах", - заявили в МИД.
"Основываясь на принципе взаимности, объявлено о прекращении аккредитации четырёх сотрудников посольства Литвы. Потребовали, чтобы они покинули территорию Российской Федерации в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских дипмиссий из стран Прибалтики", - добавили в министерстве.
Здание посольства РФ в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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