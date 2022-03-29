https://ria.ru/20220329/kurs-1780727112.html
Официальный курс доллара на среду упал до 86,28 рубля
Официальный курс доллара на среду упал до 86,28 рубля - РИА Новости, 29.03.2022
Официальный курс доллара на среду упал до 86,28 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,4282 рубля - до 86,2843 рубля, курс евро - на 6,6629 рубля, до 96,0085 рубля,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:26
2022-03-29T17:26
2022-03-29T17:26
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780690326_0:166:3071:1894_1920x0_80_0_0_71a7f684fd4ee220bd0cbea301bcf1c0.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, снизился на 7,4282 рубля - до 86,2843 рубля, курс евро - на 6,6629 рубля, до 96,0085 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
https://ria.ru/20220329/gaz-1780645454.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1d/1780690326_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_8877763706361461acbcb154d209f106.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Официальный курс доллара на среду упал до 86,28 рубля
Официальный курс доллара на среду упал до 86,28 рубля, евро — до 96,01 рубля