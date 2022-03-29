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Глава Крыма заявил об усилении спроса инвесторов после введения санкций - РИА Новости, 29.03.2022
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Глава Крыма заявил об усилении спроса инвесторов после введения санкций
Глава Крыма заявил об усилении спроса инвесторов после введения санкций - РИА Новости, 29.03.2022
Глава Крыма заявил об усилении спроса инвесторов после введения санкций
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что спрос инвесторов, желающих вкладывать средства в экономику Крыма, после введения последних западных санкций, усилился. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:04
2022-03-29T14:04
республика крым
россия
украина
донбасс
сергей аксенов (политик)
экономика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что спрос инвесторов, желающих вкладывать средства в экономику Крыма, после введения последних западных санкций, усилился.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкционных мер, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка. При этом Промсвязьбанк (ПСБ) уже заявил о готовности начать работать на полуострове."Спрос усилился после принятия таких решений (введение новых санкций – ред.). Это решение - водораздел определенный. Желающие есть, и уверен, что крупные сетевые компании появятся, которые по тем или иным причинам, зачастую, наверное, объективным, где-то необъективным, но тем не менее не принимали решения работать в российском Крыму. Сейчас ситуация изменится. Для нас это новое окно возможностей. Для экономики Крыма это большой плюс", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции против юридических и физических лиц. Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20220329/krym-1780622189.html
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республика крым
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республика крым, россия, украина, донбасс, сергей аксенов (политик), экономика, в мире
14:04 29.03.2022
 
Глава Крыма заявил об усилении спроса инвесторов после введения санкций

Глава Крыма Аксенов заявил об усилении спроса инвесторов после введения новых санкций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Вид на Ялту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что спрос инвесторов, желающих вкладывать средства в экономику Крыма, после введения последних западных санкций, усилился.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкционных мер, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка. При этом Промсвязьбанк (ПСБ) уже заявил о готовности начать работать на полуострове.
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"Спрос усилился после принятия таких решений (введение новых санкций – ред.). Это решение - водораздел определенный. Желающие есть, и уверен, что крупные сетевые компании появятся, которые по тем или иным причинам, зачастую, наверное, объективным, где-то необъективным, но тем не менее не принимали решения работать в российском Крыму. Сейчас ситуация изменится. Для нас это новое окно возможностей. Для экономики Крыма это большой плюс", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции против юридических и физических лиц. Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
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Республика КрымРоссияУкраинаДонбассСергей Аксенов (политик)ЭкономикаВ мире
 
 
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