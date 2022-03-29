https://ria.ru/20220329/krym-1780667684.html

Глава Крыма заявил об усилении спроса инвесторов после введения санкций

Глава Крыма заявил об усилении спроса инвесторов после введения санкций - РИА Новости, 29.03.2022

Глава Крыма заявил об усилении спроса инвесторов после введения санкций

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что спрос инвесторов, желающих вкладывать средства в экономику Крыма, после введения последних западных санкций, усилился. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:04

2022-03-29T14:04

2022-03-29T14:04

республика крым

россия

украина

донбасс

сергей аксенов (политик)

экономика

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/01/1752741988_0:87:3078:1818_1920x0_80_0_0_07176afa4731d58b921343b5bf7248fa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что спрос инвесторов, желающих вкладывать средства в экономику Крыма, после введения последних западных санкций, усилился.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для крупных российских бизнес-структур, в том числе банков, которые ранее опасались санкционных мер, сейчас есть все условия, чтобы начать работать в Крыму, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые ниши рынка. При этом Промсвязьбанк (ПСБ) уже заявил о готовности начать работать на полуострове."Спрос усилился после принятия таких решений (введение новых санкций – ред.). Это решение - водораздел определенный. Желающие есть, и уверен, что крупные сетевые компании появятся, которые по тем или иным причинам, зачастую, наверное, объективным, где-то необъективным, но тем не менее не принимали решения работать в российском Крыму. Сейчас ситуация изменится. Для нас это новое окно возможностей. Для экономики Крыма это большой плюс", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев LIVE".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции против юридических и физических лиц. Ряд иностранных компаний заявили о своем уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.

https://ria.ru/20220329/krym-1780622189.html

https://ria.ru/20220329/pasporta-1780628275.html

республика крым

россия

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

республика крым, россия, украина, донбасс, сергей аксенов (политик), экономика, в мире