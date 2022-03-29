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Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/krym-1780634280.html
Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными
Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными - РИА Новости, 29.03.2022
Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными
Список украинских лиц, разыскиваемых за призывы к геноциду русских, пополнился фамилией человека, издевавшегося над пленными российскими военнослужащими, все... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:03
2022-03-29T12:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Список украинских лиц, разыскиваемых за призывы к геноциду русских, пополнился фамилией человека, издевавшегося над пленными российскими военнослужащими, все они будут найдены и наказаны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее Аксенов сообщил, что в его списке пять фамилий украинских лиц, призывавших к геноциду русских и издевательствам над военнопленными."Видел, как издеваются над пленными нашими разные ублюдки. Хочу сказать, что все фамилии негодяев, которые издевались, у меня шесть фамилий, включая последнего подонка, который в наших пленных стрелял. Использую свои официальные и неофициальные связи, деньги, если необходимо, приложу все усилия, чтобы мы достали этих товарищей", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев-Live".Он добавил, что такое отношение к пленным будет обязательно наказано.Среди тех, кто вошел в список, Аксенов ранее упомянул ведущего украинского телеканала, призвавшего к геноциду русских, а также руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко, который в прямом эфире призвал к насилию против пленных российских солдат, по данным СМИ, речь идет о приказе "кастрировать раненых российских военнопленных".Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. После этого Аксенов пообещал 10 миллионов рублей из специального фонда за его поимку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220329/plennye-1780624006.html
https://ria.ru/20220328/video-1780501145.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии
12:03 29.03.2022
 
Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными

Глава Крыма Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Список украинских лиц, разыскиваемых за призывы к геноциду русских, пополнился фамилией человека, издевавшегося над пленными российскими военнослужащими, все они будут найдены и наказаны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил, что в его списке пять фамилий украинских лиц, призывавших к геноциду русских и издевательствам над военнопленными.
Украинские военные в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
11:17Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Омбудсмены ДНР и Чечни осудили жестокое обращение с пленными на Украине
"Видел, как издеваются над пленными нашими разные ублюдки. Хочу сказать, что все фамилии негодяев, которые издевались, у меня шесть фамилий, включая последнего подонка, который в наших пленных стрелял. Использую свои официальные и неофициальные связи, деньги, если необходимо, приложу все усилия, чтобы мы достали этих товарищей", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев-Live".
Он добавил, что такое отношение к пленным будет обязательно наказано.
"Преследовать их будем везде. Если будут взяты живыми в плен – хорошо, мы научим их в исправительных учреждениях России, как нужно обращаться с пленными. Преследовать будем до последнего", - сказал Аксенов.
Среди тех, кто вошел в список, Аксенов ранее упомянул ведущего украинского телеканала, призвавшего к геноциду русских, а также руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко, который в прямом эфире призвал к насилию против пленных российских солдат, по данным СМИ, речь идет о приказе "кастрировать раненых российских военнопленных".
Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. После этого Аксенов пообещал 10 миллионов рублей из специального фонда за его поимку.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание фондовой биржи в Афинах, Греция - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
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