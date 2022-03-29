https://ria.ru/20220329/krym-1780634280.html
Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными
Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными - РИА Новости, 29.03.2022
Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными
Список украинских лиц, разыскиваемых за призывы к геноциду русских, пополнился фамилией человека, издевавшегося над пленными российскими военнослужащими, все... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:03
2022-03-29T12:03
2022-03-29T12:03
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
признание днр и лнр в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Список украинских лиц, разыскиваемых за призывы к геноциду русских, пополнился фамилией человека, издевавшегося над пленными российскими военнослужащими, все они будут найдены и наказаны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее Аксенов сообщил, что в его списке пять фамилий украинских лиц, призывавших к геноциду русских и издевательствам над военнопленными."Видел, как издеваются над пленными нашими разные ублюдки. Хочу сказать, что все фамилии негодяев, которые издевались, у меня шесть фамилий, включая последнего подонка, который в наших пленных стрелял. Использую свои официальные и неофициальные связи, деньги, если необходимо, приложу все усилия, чтобы мы достали этих товарищей", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев-Live".Он добавил, что такое отношение к пленным будет обязательно наказано.Среди тех, кто вошел в список, Аксенов ранее упомянул ведущего украинского телеканала, призвавшего к геноциду русских, а также руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко, который в прямом эфире призвал к насилию против пленных российских солдат, по данным СМИ, речь идет о приказе "кастрировать раненых российских военнопленных".Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. После этого Аксенов пообещал 10 миллионов рублей из специального фонда за его поимку.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220329/plennye-1780624006.html
https://ria.ru/20220328/video-1780501145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс, признание днр и лнр в россии
Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными
Глава Крыма Аксенов включил в список разыскиваемых украинцев издевавшегося над пленными
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Список украинских лиц, разыскиваемых за призывы к геноциду русских, пополнился фамилией человека, издевавшегося над пленными российскими военнослужащими, все они будут найдены и наказаны, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее Аксенов сообщил, что в его списке пять фамилий украинских лиц, призывавших к геноциду русских и издевательствам над военнопленными.
"Видел, как издеваются над пленными нашими разные ублюдки. Хочу сказать, что все фамилии негодяев, которые издевались, у меня шесть фамилий, включая последнего подонка, который в наших пленных стрелял. Использую свои официальные и неофициальные связи, деньги, если необходимо, приложу все усилия, чтобы мы достали этих товарищей", - сказал Аксенов в эфире "Соловьев-Live"
.
Он добавил, что такое отношение к пленным будет обязательно наказано.
"Преследовать их будем везде. Если будут взяты живыми в плен – хорошо, мы научим их в исправительных учреждениях России, как нужно обращаться с пленными. Преследовать будем до последнего", - сказал Аксенов.
Среди тех, кто вошел в список, Аксенов ранее упомянул ведущего украинского телеканала, призвавшего к геноциду русских, а также руководителя украинского проекта "Мобильный госпиталь" Геннадия Друзенко, который в прямом эфире призвал к насилию против пленных российских солдат, по данным СМИ, речь идет о приказе "кастрировать раненых российских военнопленных".
Ранее ведущий Фахрудин Шарафмал в эфире украинского телеканала "24" процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана об уничтожении детей и призвал к геноциду русских. После этого Аксенов пообещал 10 миллионов рублей из специального фонда за его поимку.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.