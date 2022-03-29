11:10 29.03.2022 (обновлено: 11:32 29.03.2022)
Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму
Глава Крыма Аксенов: собственность на полуострове есть у Зеленского, главы НАБУ и Нацбанка
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Собственность в Крыму имеют Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, переоформить ее они не смогут, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Большинство этих должностных лиц - мы с управлением ФСБ отрабатываем ситуацию - имеют здесь свое имущество. Господин Зеленский небезызвестный, господин Сытник – председатель Национального антикорупционного бюро Украины - проамериканский персонаж. Председатель Нацбанка Украины господин Шевченко, председатель Конституционного суда господин Тупицкий", - Аксенов в эфире "Соловьев LIVE", отметив, что все эти люди имеют имущество в Крыму и "сейчас его переоформить уже невозможно".
"Отношение к ним будет такое, какое они заслуживают", - отметил он.
11 марта, 10:39В миреСемью Зеленского могут лишить собственности в Крыму
Глава Крыма добавил, что все упомянутые собственники исправно оплачивали коммунальные и прочие необходимые платежи за собственность в крымский бюджет. "Одни из самых дисциплинированных плательщиков (в бюджет Крыма за коммунальные услуги)", - добавил Аксенов.
30 апреля 2021, 15:53В ДНР признали своей недвижимость Украины в республике