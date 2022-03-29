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Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму - РИА Новости, 29.03.2022
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Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму
Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму - РИА Новости, 29.03.2022
Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму
Собственность в Крыму имеют Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:10
2022-03-29T11:32
общество
республика крым
сергей аксенов (политик)
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Собственность в Крыму имеют Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, переоформить ее они не смогут, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Большинство этих должностных лиц - мы с управлением ФСБ отрабатываем ситуацию - имеют здесь свое имущество. Господин Зеленский небезызвестный, господин Сытник – председатель Национального антикорупционного бюро Украины - проамериканский персонаж. Председатель Нацбанка Украины господин Шевченко, председатель Конституционного суда господин Тупицкий", - Аксенов в эфире "Соловьев LIVE", отметив, что все эти люди имеют имущество в Крыму и "сейчас его переоформить уже невозможно"."Отношение к ним будет такое, какое они заслуживают", - отметил он.Глава Крыма добавил, что все упомянутые собственники исправно оплачивали коммунальные и прочие необходимые платежи за собственность в крымский бюджет. "Одни из самых дисциплинированных плательщиков (в бюджет Крыма за коммунальные услуги)", - добавил Аксенов.
https://radiosputnik.ria.ru/20220311/zelenskiy-1777608360.html
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общество, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
11:10 29.03.2022 (обновлено: 11:32 29.03.2022)
 
Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму

Глава Крыма Аксенов: собственность на полуострове есть у Зеленского, главы НАБУ и Нацбанка

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкВид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри
Вид на Ялту и на Черное море с горы Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Собственность в Крыму имеют Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, переоформить ее они не смогут, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Большинство этих должностных лиц - мы с управлением ФСБ отрабатываем ситуацию - имеют здесь свое имущество. Господин Зеленский небезызвестный, господин Сытник – председатель Национального антикорупционного бюро Украины - проамериканский персонаж. Председатель Нацбанка Украины господин Шевченко, председатель Конституционного суда господин Тупицкий", - Аксенов в эфире "Соловьев LIVE", отметив, что все эти люди имеют имущество в Крыму и "сейчас его переоформить уже невозможно".
"Отношение к ним будет такое, какое они заслуживают", - отметил он.
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Глава Крыма добавил, что все упомянутые собственники исправно оплачивали коммунальные и прочие необходимые платежи за собственность в крымский бюджет. "Одни из самых дисциплинированных плательщиков (в бюджет Крыма за коммунальные услуги)", - добавил Аксенов.
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ОбществоРеспублика КрымСергей Аксенов (политик)УкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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