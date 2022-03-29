https://ria.ru/20220329/krym-1780622189.html

Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму

Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму - РИА Новости, 29.03.2022

Аксенов назвал имена чиновников в Киеве, имеющих собственность в Крыму

Собственность в Крыму имеют Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:10

2022-03-29T11:10

2022-03-29T11:32

общество

республика крым

сергей аксенов (политик)

украина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар - РИА Новости. Собственность в Крыму имеют Владимир Зеленский, глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник, председатель Конституционного суда Александр Тупицкий и глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко, переоформить ее они не смогут, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов."Большинство этих должностных лиц - мы с управлением ФСБ отрабатываем ситуацию - имеют здесь свое имущество. Господин Зеленский небезызвестный, господин Сытник – председатель Национального антикорупционного бюро Украины - проамериканский персонаж. Председатель Нацбанка Украины господин Шевченко, председатель Конституционного суда господин Тупицкий", - Аксенов в эфире "Соловьев LIVE", отметив, что все эти люди имеют имущество в Крыму и "сейчас его переоформить уже невозможно"."Отношение к ним будет такое, какое они заслуживают", - отметил он.Глава Крыма добавил, что все упомянутые собственники исправно оплачивали коммунальные и прочие необходимые платежи за собственность в крымский бюджет. "Одни из самых дисциплинированных плательщиков (в бюджет Крыма за коммунальные услуги)", - добавил Аксенов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220311/zelenskiy-1777608360.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210430/dnr-1730716715.html

республика крым

украина

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, республика крым, сергей аксенов (политик), украина, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)