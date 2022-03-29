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В Турции предрекли крах американской гегемонии - РИА Новости, 29.03.2022
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В Турции предрекли крах американской гегемонии
В Турции предрекли крах американской гегемонии - РИА Новости, 29.03.2022
В Турции предрекли крах американской гегемонии
Украинский кризис ускорил процесс ослабления американской гегемонии, в том числе и доллара. Такое мнение в статье для турецкого издания Cumhuriyet высказал... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T03:02
2022-03-29T03:02
в мире
сша
россия
украина
турция
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинский кризис ускорил процесс ослабления американской гегемонии, в том числе и доллара. Такое мнение в статье для турецкого издания Cumhuriyet высказал обозреватель Мехмет Али Гюллер.Санкции, введенные США и их партнерами, на самом деле приближают подрыв доверия к Западу со стороны остального мира. Для денег в западных банках, собственности и активов в Европе и США не осталось никаких гарантий. Запад, как видно из украинского кризиса, может покуситься на все это, игнорируя право, констатирует автор материала.Тем, кто попал под санкции, такое положение дел заставляет принимать меры, искать новые способы торговли и вообще выстраивать новую финансовую систему, отмечается в статье.Украинский кризис, подчеркивает автор, представляет собой столкновение на почве того, как будет построен "новый мировой порядок". И это столкновение – борьба валют, а не вооружений.В настоящее время мир вступил в период, когда господство доллара будет ослабевать, национальные валюты будут приобретать важное значение в торговле и начнут внедряться альтернативные финансовые системы. Это процесс, когда санкции США и Запада бумерангом ударят по ним самим, заключает Гюллер.Ранее Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ странам из списка недружественных государств за рубли. Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что страна продолжит продавать топливо в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.В ответ западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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в мире, сша, россия, украина, турция
03:02 29.03.2022
 
В Турции предрекли крах американской гегемонии

Cumhuriyet: кризис на Украине ускорил процесс падения гегемонии США и доллара

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВашингтон, США
Вашингтон, США - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Вашингтон, США
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинский кризис ускорил процесс ослабления американской гегемонии, в том числе и доллара. Такое мнение в статье для турецкого издания Cumhuriyet высказал обозреватель Мехмет Али Гюллер.
Санкции, введенные США и их партнерами, на самом деле приближают подрыв доверия к Западу со стороны остального мира. Для денег в западных банках, собственности и активов в Европе и США не осталось никаких гарантий. Запад, как видно из украинского кризиса, может покуситься на все это, игнорируя право, констатирует автор материала.
Тем, кто попал под санкции, такое положение дел заставляет принимать меры, искать новые способы торговли и вообще выстраивать новую финансовую систему, отмечается в статье.
Украинский кризис, подчеркивает автор, представляет собой столкновение на почве того, как будет построен "новый мировой порядок". И это столкновение – борьба валют, а не вооружений.
В настоящее время мир вступил в период, когда господство доллара будет ослабевать, национальные валюты будут приобретать важное значение в торговле и начнут внедряться альтернативные финансовые системы. Это процесс, когда санкции США и Запада бумерангом ударят по ним самим, заключает Гюллер.
Американский доллар - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
01:00
Publico: США начали саморазрушение гегемонии доллара
Ранее Владимир Путин заявил, что Россия теперь будет поставлять газ странам из списка недружественных государств за рубли. Президент поручил ЦБ и правительству в недельный срок определить порядок совершения операций с Европой в рублях. При этом Путин заявил, что страна продолжит продавать топливо в объемах и по ценам, которые зафиксированы в заключенных ранее контрактах, поскольку государство дорожит своей репутацией.
Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.
В ответ западные страны ввели множественные санкции. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в стране. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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