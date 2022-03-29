https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780623688.html
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом - РИА Новости, 29.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 212 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:15
2022-03-29T11:15
2022-03-29T11:17
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 212 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 10 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 281 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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11:15 29.03.2022 (обновлено: 11:17 29.03.2022)
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки выявили 212 новых случаев COVID-19, десять человек умерли