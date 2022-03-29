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В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом - РИА Новости, 29.03.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220329/koronavirus-1780623688.html
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом - РИА Новости, 29.03.2022
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 212 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:15
2022-03-29T11:17
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
омикрон-штамм коронавируса
коронавирусы
здоровье - общество
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 212 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 10 человек.Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 281 человек.
https://ria.ru/20220329/pandemiya-1780585102.html
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, коронавирусы, здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье), россия
11:15 29.03.2022 (обновлено: 11:17 29.03.2022)
 
В Подмосковье за сутки умерли десять человек с коронавирусом

В Подмосковье за сутки выявили 212 новых случаев COVID-19, десять человек умерли

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники на территории ФМБА в Химках
Медицинские работники на территории ФМБА в Химках - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинские работники на территории ФМБА в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом в Московской области за прошедшие сутки увеличилось на 212 человек, сообщает во вторник портал стопкоронавирус.рф.
По данным оперштаба, которые приводятся на портале, за указанный период скончались 10 человек.
Днем ранее число новых зараженных в регионе составляло 281 человек.
Медицинский работник в реанимационном отделении для больных Covid-19 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
02:10Распространение коронавируса
Иммунолог рассказал, когда можно будет объявить конец пандемии COVID-19
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаКоронавирусыЗдоровье - ОбществоОбществоМосковская область (Подмосковье)Россия
 
 
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