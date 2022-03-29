https://ria.ru/20220329/koridory-1780765199.html

Москва и Киев договорились о девяти коридорах для эвакуации беженцев

Москва и Киев договорились о девяти коридорах для эвакуации беженцев - РИА Новости, 29.03.2022

Москва и Киев договорились о девяти коридорах для эвакуации беженцев

Украинские власти заявили об открытии девяти дополнительных коридоров для эвакуации беженцев на запорожском и полтавском направлениях, Россия согласилась с... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T21:36

2022-03-29T21:36

2022-03-29T21:37

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

россия

киев

украина

вооруженные силы украины

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1a/1780234000_0:82:3071:1809_1920x0_80_0_0_cf811aa1158ab8c2d6a989c99863d282.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Украинские власти заявили об открытии девяти дополнительных коридоров для эвакуации беженцев на запорожском и полтавском направлениях, Россия согласилась с данным предложением, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."На текущие сутки Киев заявил об открытии девяти дополнительных коридоров на запорожском и полтавском направлениях. Российская Федерация согласилась и с этими предложениями. На всех маршрутах, в том числе заявленных украинской стороной, Вооруженные силы России продолжают выполнять взятые на себя обязательства по соблюдению "режимов тишины", - сказал Мизинцев на брифинге.

россия

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, украина, вооруженные силы украины, михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф