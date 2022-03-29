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Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
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Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко
Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддерживает идею о национализации имущества иностранных компаний, которые заявили о приостановке деятельности в РФ. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:59
2022-03-29T17:44
россия
экономика
валентина матвиенко
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддерживает идею о национализации имущества иностранных компаний, которые заявили о приостановке деятельности в РФ."Они должны будут определиться, будут ли они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, предложения. Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, акционерами", - отметила она.Спикер также отметила, что западные компании "под мощнейшим давлением" были вынуждены принять решение по приостановке работы в РФ.
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россия, экономика, валентина матвиенко
12:59 29.03.2022 (обновлено: 17:44 29.03.2022)
 
Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко

Матвиенко: западные компании были вынуждены приостановить работу в России из-за давления

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддерживает идею о национализации имущества иностранных компаний, которые заявили о приостановке деятельности в РФ.
"Они должны будут определиться, будут ли они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, предложения. Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, акционерами", - отметила она.
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Спикер также отметила, что западные компании "под мощнейшим давлением" были вынуждены принять решение по приостановке работы в РФ.
 
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