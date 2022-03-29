https://ria.ru/20220329/kompanii-1780652175.html

Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко

Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022

Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддерживает идею о национализации имущества иностранных компаний, которые заявили о приостановке деятельности в РФ. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:59

2022-03-29T12:59

2022-03-29T17:44

россия

экономика

валентина матвиенко

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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддерживает идею о национализации имущества иностранных компаний, которые заявили о приостановке деятельности в РФ."Они должны будут определиться, будут ли они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, предложения. Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, акционерами", - отметила она.Спикер также отметила, что западные компании "под мощнейшим давлением" были вынуждены принять решение по приостановке работы в РФ.

https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780683938.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика, валентина матвиенко