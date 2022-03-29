https://ria.ru/20220329/kompanii-1780652175.html
Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко
Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко - РИА Новости, 29.03.2022
Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддерживает идею о национализации имущества иностранных компаний, которые заявили о приостановке деятельности в РФ. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:59
2022-03-29T12:59
2022-03-29T17:44
россия
экономика
валентина матвиенко
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АЛМА-АТА, 29 мар - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко не поддерживает идею о национализации имущества иностранных компаний, которые заявили о приостановке деятельности в РФ."Они должны будут определиться, будут ли они продолжать работу в России или все-таки уйдут. На этот счет у нас есть свои сценарии, предложения. Я лично против какой-либо национализации, считаю, что этого делать не стоит. Но есть другие варианты замены их российскими компаниями, акционерами", - отметила она.Спикер также отметила, что западные компании "под мощнейшим давлением" были вынуждены принять решение по приостановке работы в РФ.
https://ria.ru/20220329/sanktsii-1780683938.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, валентина матвиенко
12:59 29.03.2022 (обновлено: 17:44 29.03.2022)
Западные компании вынудили приостановить работу в России, заявила Матвиенко
Матвиенко: западные компании были вынуждены приостановить работу в России из-за давления