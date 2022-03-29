https://ria.ru/20220329/kompanii-1780598645.html

СМИ: китайские компании могут заполнить пустоту на российском рынке

СМИ: китайские компании могут заполнить пустоту на российском рынке - РИА Новости, 29.03.2022

СМИ: китайские компании могут заполнить пустоту на российском рынке

Российский рынок после ухода многих западных брендов представляет хорошие возможности для небольших китайских частных компаний, которые будут искать возможности РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T09:08

2022-03-29T09:08

2022-03-29T09:08

экономика

дмитрий песков

владимир путин

москва

сша

россия

евросоюз

китай

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ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Российский рынок после ухода многих западных брендов представляет хорошие возможности для небольших китайских частных компаний, которые будут искать возможности заполнить пустоту на рынке РФ, при этом крупные государственные предприятия Китая, вероятно, будут действовать крайне осторожно, опасаясь возможных последствий нарушения западных санкций в отношении России, сообщает во вторник газета South China Morning Post.Издание отмечает, что небольшие китайские частные компании из различных сфер, от производителей автомобилей до продуктов питания, ищут способы извлечь выгоду из "пустоты", образовавшейся в результате массового ухода известных западных брендов с российского рынка. При этом, указано в статье, перспективы для государственных компаний и банков немного туманнее.Как заявил газете глава Федерации зарубежных китайцев в Москве Ван Чуаньбао, брешь, оставленная западными компаниями в России, привела к дисбалансу спроса и предложения, что, несомненно, создает новые возможности для бизнеса."Но на этот раз санкции более серьезные и масштабные. Китайским торговцам необходимо тщательно обдумать, как заполнить эти отраслевые бреши и обеспечить себе место на российском рынке", - заявил Ван Чуаньбао.Издание вместе с тем отмечает, что для уже работающих на российском рынке китайских бизнесменов падение рубля и рост инфляции привели к сокращению продаж и доходов, росту ставок по кредитам и требованиям о повышении зарплаты со стороны российских сотрудников.Экономист и эксперт по Китаю в инвестиционной компании Loomis, Sayles & Company Чжуан Бо отметил, что крупные китайские госпредприятия будут опасаться нарушить западные санкции, поскольку США и их союзники внимательно следят за действия китайской стороны и готовы применить меры наказания, если Китай предпримет какие-либо действия в поддержку действий России.Он считает, что любой китайский банк, ведущий международный бизнес, будет неохотно одобрять заявки на открытие счетов от россиян, особенно это касается мультивалютных счетов, "возможно, некоторые небольшие банки, работающие только внутри страны, могли бы найти обходной путь в качестве "специализированных" банков, работающих с Россией"."Компании не стремятся активно нарушать санкции. Вместо этого они пытаются найти скрытые способы работать негласно", - полагает он.При этом аналитик отметил, что небольшие и частные компании с более гибкими способами оплаты и логистикой могут эффективно воспользоваться шансом."Китайские компании в некоторых нишевых секторах особенно выиграют от ухода ЕС и США с российского рынка, это относится к автозапчастям, продуктам питания, медицинским товарам и компонентам инфраструктуры", - сказал Чжуан Бо.По его словам, санкции останутся, но крупные инфраструктурные проекты должны продолжаться, объем торговли между двумя странами, указал он, определенно увеличится в ближайшие несколько лет, темпы роста также возрастут.Ранее ряд стран Запада ввел новые санкции против РФ из-за Украины. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, санкции Запада весьма серьезные, Россия готовилась к ним заблаговременно. Он добавил, что по ним требуется анализ и координация ведомств, чтобы выработать ответные меры, соответствующие интересам РФ.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://ria.ru/20220326/nato-1780236752.html

https://ria.ru/20220316/kitay-1778505098.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, дмитрий песков, владимир путин, москва, сша, россия, евросоюз, китай