16:17 29.03.2022 (обновлено: 16:24 29.03.2022)
В Совфеде анонсировали предложения по купированию акций "пятой колонны"
Сенатор Климов анонсировал создание предложений по купированию акций "пятой колонны"
Сенатор Андрей Климов
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. В Совете Федерации могут подготовить предложения законодательного характера по купированию подрывных акций "пятой колонны", заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета Андрей Климов.
"Есть немало вопросов практического характера, которые требуется решать в социально-экономической, производственно-технологической, внешнеполитической и экономической сферах, в противодействии информационно-психологическим атакам, в купировании подрывных акций так называемой пятой колонны", - сказал он, открывая заседание комиссии.
По словам Климова, комиссия рассчитывает в ближайшее время подготовить и провести ряд рабочих совещаний на эту тему с участием депутатов Госдумы, министерств, представителей гражданского общества, консультаций с партнерами по межпарламентскому диалогу и в рамках общественной дипломатии. "После этого комиссия намерена подготовить ряд конкретных рекомендаций, в том числе и законодательного характера", - заявил он.
По словам сенатора, в новых геополитических условиях требуются новые адекватные вызовам решения по противодействию "агрессивным русофобским устремлениям правящего класса США и их пособников".
"Это касается как дальнейшего укрепления отечественного суверенитета от внешних атак, так и нейтрализации любых попыток подорвать Россию изнутри с помощью остатков табуна троянских коней, который пасётся на наших просторах со времен распада СССР", - сказал Климов.
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