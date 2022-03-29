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Любимова прокомментировала возвращение коллекций из-за рубежа - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
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Любимова прокомментировала возвращение коллекций из-за рубежа
Любимова прокомментировала возвращение коллекций из-за рубежа - РИА Новости, 29.03.2022
Любимова прокомментировала возвращение коллекций из-за рубежа
Министр культуры России Ольга Любимова назвала возвращение коллекций, находящихся за рубежом, одним из важнейших направлений деятельности ведомства. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:32
2022-03-29T15:32
культура
новости культуры
louis vuitton
государственный эрмитаж
алексей мешков
париж
россия
музеи
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова назвала возвращение коллекций, находящихся за рубежом, одним из важнейших направлений деятельности ведомства.По словам министра, на данный момент существуют определенные проблемы логистики, и поэтому вопрос возвращения экспонатов в Россию — это "очень кропотливая работа со всеми участниками и выставочного процесса, и с нашими дипломатами".Экспозиция "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля. Посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщал, что Россия и Франция прорабатывают логистические моменты для возвращения коллекции.
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новости культуры, louis vuitton, государственный эрмитаж, алексей мешков, париж, россия, музеи
15:32 29.03.2022
 
Любимова прокомментировала возвращение коллекций из-за рубежа

Министр Любимова назвала возвращение коллекций из-за рубежа "кропотливой работой"

© Фото : Министерство культуры РФМинистр культуры РФ Ольга Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Фото : Министерство культуры РФ
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова назвала возвращение коллекций, находящихся за рубежом, одним из важнейших направлений деятельности ведомства.

"Одно из важнейших направлений деятельности Минкультуры РФ сейчас — наши коллекции, которые находятся в других странах, в том числе коллекция Морозовых, которая в Париже. Ни одна из сторон не нарушала своих обязательств. У нас выстроена дорожная карта, и мы по ней идем", — сказала Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре.

По словам министра, на данный момент существуют определенные проблемы логистики, и поэтому вопрос возвращения экспонатов в Россию — это "очень кропотливая работа со всеми участниками и выставочного процесса, и с нашими дипломатами".
Экспозиция "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля. Посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщал, что Россия и Франция прорабатывают логистические моменты для возвращения коллекции.
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КультураНовости культурыLouis VuittonГосударственный ЭрмитажАлексей МешковПарижРоссияМузеи
 
 
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