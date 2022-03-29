https://ria.ru/20220329/kollektsii-1780691909.html

Любимова прокомментировала возвращение коллекций из-за рубежа

Любимова прокомментировала возвращение коллекций из-за рубежа - РИА Новости, 29.03.2022

Любимова прокомментировала возвращение коллекций из-за рубежа

Министр культуры России Ольга Любимова назвала возвращение коллекций, находящихся за рубежом, одним из важнейших направлений деятельности ведомства. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:32

2022-03-29T15:32

2022-03-29T15:32

культура

новости культуры

louis vuitton

государственный эрмитаж

алексей мешков

париж

россия

музеи

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова назвала возвращение коллекций, находящихся за рубежом, одним из важнейших направлений деятельности ведомства.По словам министра, на данный момент существуют определенные проблемы логистики, и поэтому вопрос возвращения экспонатов в Россию — это "очень кропотливая работа со всеми участниками и выставочного процесса, и с нашими дипломатами".Экспозиция "Коллекция Морозовых. Иконы современного искусства", организованная в партнерстве с Государственным Эрмитажем, Государственным музеем изобразительных искусств имени Пушкина и Государственной Третьяковской галереей, открылась для широкой публики в фонде Louis Vuitton в Париже 22 сентября и работала до 22 февраля. Позднее из-за большого интереса к выставке ее продлили до 3 апреля. Посол РФ в Париже Алексей Мешков сообщал, что Россия и Франция прорабатывают логистические моменты для возвращения коллекции.

https://ria.ru/20220310/shedevry-1777312522.html

париж

россия

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, louis vuitton, государственный эрмитаж, алексей мешков, париж, россия, музеи