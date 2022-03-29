https://ria.ru/20220329/kitay-1780631514.html
В Пекине осудили законопроект США о конкуренции с Китаем
В Пекине осудили законопроект США о конкуренции с Китаем - РИА Новости, 29.03.2022
В Пекине осудили законопроект США о конкуренции с Китаем
Китай решительно выступает против законопроекта США, направленного на повышение конкурентоспособности относительно Китая, Пекин намерен защищать свои интересы,... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T11:57
2022-03-29T11:57
2022-03-29T11:57
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ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Китай решительно выступает против законопроекта США, направленного на повышение конкурентоспособности относительно Китая, Пекин намерен защищать свои интересы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее в понедельник американский сенат одобрил законопроект, направленный на повышение конкурентоспособности США относительно Китая в сферах экономики и национальной безопасности."Содержание соответствующего законопроекта, касающееся Китая, игнорирует факты, преувеличивает теорию китайской угрозы, подстрекает к развитию стратегического соперничества с Китаем, изобилует мышлением холодной войны и "игры с нулевой суммой", идет вразрез со стремлением различных кругов общественности в Китае и США к укреплению контактов и сотрудничества. Китайская сторона решительно выступает против и будет стойко защищать свои интересы", - заявил дипломат.По его словам, то, как будут развиваться США, это их личное дело."Будучи крупнейшей экономикой в мире, США должны поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, включая полупроводниковую промышленность, вместо того, чтобы использовать Китай в качестве предлога по любому поводу и относиться к КНР как к воображаемому врагу", - указал он.Соответствующий законопроект направлен на устранение перебоев в поставках таких товаров, как полупроводники, и восстановление рабочих мест в США. Он предусматривает выделение 45 миллиардов долларов на улучшение цепочек поставок в США и предотвращение нехватки критически важных товаров за счет увеличения внутреннего производства.Кроме того, он предписывает администрации Джо Байдена и его преемникам каждые полгода предоставлять доклад, определяющий области потенциального диалога с Китаем в баллистической, гиперзвуковой, ядерной, космической и цифровой областях, а также по вопросу контроля над вооружением.
https://ria.ru/20220326/ssha-1780192824.html
https://ria.ru/20220328/kitay-1780345445.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша
В Пекине осудили законопроект США о конкуренции с Китаем
Представитель МИД Китая осудил законопроект США о конкуренции с Пекином
ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Китай решительно выступает против законопроекта США, направленного на повышение конкурентоспособности относительно Китая, Пекин намерен защищать свои интересы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее в понедельник американский сенат одобрил законопроект, направленный на повышение конкурентоспособности США
относительно Китая
в сферах экономики и национальной безопасности.
"Содержание соответствующего законопроекта, касающееся Китая, игнорирует факты, преувеличивает теорию китайской угрозы, подстрекает к развитию стратегического соперничества с Китаем, изобилует мышлением холодной войны и "игры с нулевой суммой", идет вразрез со стремлением различных кругов общественности в Китае и США к укреплению контактов и сотрудничества. Китайская сторона решительно выступает против и будет стойко защищать свои интересы", - заявил дипломат.
По его словам, то, как будут развиваться США, это их личное дело.
"Будучи крупнейшей экономикой в мире, США должны поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, включая полупроводниковую промышленность, вместо того, чтобы использовать Китай в качестве предлога по любому поводу и относиться к КНР как к воображаемому врагу", - указал он.
Соответствующий законопроект направлен на устранение перебоев в поставках таких товаров, как полупроводники, и восстановление рабочих мест в США. Он предусматривает выделение 45 миллиардов долларов на улучшение цепочек поставок в США и предотвращение нехватки критически важных товаров за счет увеличения внутреннего производства.
Кроме того, он предписывает администрации Джо Байдена
и его преемникам каждые полгода предоставлять доклад, определяющий области потенциального диалога с Китаем в баллистической, гиперзвуковой, ядерной, космической и цифровой областях, а также по вопросу контроля над вооружением.