https://ria.ru/20220329/kitay-1780631514.html

В Пекине осудили законопроект США о конкуренции с Китаем

В Пекине осудили законопроект США о конкуренции с Китаем - РИА Новости, 29.03.2022

В Пекине осудили законопроект США о конкуренции с Китаем

Китай решительно выступает против законопроекта США, направленного на повышение конкурентоспособности относительно Китая, Пекин намерен защищать свои интересы,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T11:57

2022-03-29T11:57

2022-03-29T11:57

в мире

китай

сша

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ПЕКИН, 29 мар – РИА Новости. Китай решительно выступает против законопроекта США, направленного на повышение конкурентоспособности относительно Китая, Пекин намерен защищать свои интересы, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.Ранее в понедельник американский сенат одобрил законопроект, направленный на повышение конкурентоспособности США относительно Китая в сферах экономики и национальной безопасности."Содержание соответствующего законопроекта, касающееся Китая, игнорирует факты, преувеличивает теорию китайской угрозы, подстрекает к развитию стратегического соперничества с Китаем, изобилует мышлением холодной войны и "игры с нулевой суммой", идет вразрез со стремлением различных кругов общественности в Китае и США к укреплению контактов и сотрудничества. Китайская сторона решительно выступает против и будет стойко защищать свои интересы", - заявил дипломат.По его словам, то, как будут развиваться США, это их личное дело."Будучи крупнейшей экономикой в мире, США должны поддерживать стабильность глобальных производственных цепочек и цепей поставок, включая полупроводниковую промышленность, вместо того, чтобы использовать Китай в качестве предлога по любому поводу и относиться к КНР как к воображаемому врагу", - указал он.Соответствующий законопроект направлен на устранение перебоев в поставках таких товаров, как полупроводники, и восстановление рабочих мест в США. Он предусматривает выделение 45 миллиардов долларов на улучшение цепочек поставок в США и предотвращение нехватки критически важных товаров за счет увеличения внутреннего производства.Кроме того, он предписывает администрации Джо Байдена и его преемникам каждые полгода предоставлять доклад, определяющий области потенциального диалога с Китаем в баллистической, гиперзвуковой, ядерной, космической и цифровой областях, а также по вопросу контроля над вооружением.

https://ria.ru/20220326/ssha-1780192824.html

https://ria.ru/20220328/kitay-1780345445.html

китай

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, сша