https://ria.ru/20220329/kinotavr-1780709111.html

Ольга Любимова предложила альтернативу "Кинотавру"

Ольга Любимова предложила альтернативу "Кинотавру" - РИА Новости, 29.03.2022

Ольга Любимова предложила альтернативу "Кинотавру"

Если фестиваль "Кинотавр" не будет проведен, вместо него создадут национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть, сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:29

2022-03-29T16:29

2022-03-29T16:29

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Если фестиваль "Кинотавр" не будет проведен, вместо него создадут национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.Она подчеркнула, что текущая ситуация на Украине "не должна нас всех парализовать, выбить из колеи". Ранее президент "Кинотавра" Александр Роднянский заявил, что фестиваль, который должен был пройти в этом году с 13 по 20 сентября, отменен.

https://ria.ru/20220324/kinotavr-1779869860.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир путин, александр роднянский, россия, сочи, украина, госдума рф, кинотавр, кино и сериалы, ольга любимова