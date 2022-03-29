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Ольга Любимова предложила альтернативу "Кинотавру" - РИА Новости, 29.03.2022
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Культура
https://ria.ru/20220329/kinotavr-1780709111.html
Ольга Любимова предложила альтернативу "Кинотавру"
Ольга Любимова предложила альтернативу "Кинотавру" - РИА Новости, 29.03.2022
Ольга Любимова предложила альтернативу "Кинотавру"
Если фестиваль "Кинотавр" не будет проведен, вместо него создадут национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть, сообщила министр культуры России Ольга... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:29
2022-03-29T16:29
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Если фестиваль "Кинотавр" не будет проведен, вместо него создадут национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.Она подчеркнула, что текущая ситуация на Украине "не должна нас всех парализовать, выбить из колеи". Ранее президент "Кинотавра" Александр Роднянский заявил, что фестиваль, который должен был пройти в этом году с 13 по 20 сентября, отменен.
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новости культуры, владимир путин, александр роднянский, россия, сочи, украина, госдума рф, кинотавр, кино и сериалы, ольга любимова
16:29 29.03.2022
 
Ольга Любимова предложила альтернативу "Кинотавру"

Министр Любимова прокомментировала заявление об отмене "Кинотавра"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗимний театр в Сочи. Подготовка к открытию XXX-го российского фестиваля "Кинотавр"
Зимний театр в Сочи. Подготовка к открытию XXX-го российского фестиваля Кинотавр - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Если фестиваль "Кинотавр" не будет проведен, вместо него создадут национальный киносмотр, бюджет на его разработку есть, сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

"Никто не должен лишать нас традиции в Зимнем театре (в Сочи – прим.ред.) встречаться и смотреть. Не будет названия "Кинотавр" – мы придумаем вместе с отраслью другое. На это, благо, есть средства в министерстве культуры, что бы ни говорили", — сказала Любимова в ходе заседания комитета Госдумы по культуре.

Она подчеркнула, что текущая ситуация на Украине "не должна нас всех парализовать, выбить из колеи".
Ранее президент "Кинотавра" Александр Роднянский заявил, что фестиваль, который должен был пройти в этом году с 13 по 20 сентября, отменен.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2022
24 марта, 15:31Культура
В Министерство культуры не поступала информация об отмене "Кинотавра"
 
КультураНовости культурыВладимир ПутинАлександр РоднянскийРоссияСочиУкраинаГосдума РФКинотаврКино и сериалыОльга Любимова
 
 
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