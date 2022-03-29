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Кадыров призвал "зайти в Киев и забрать его" - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/kiev-1780733304.html
Кадыров призвал "зайти в Киев и забрать его"
Кадыров призвал "зайти в Киев и забрать его" - РИА Новости, 29.03.2022
Кадыров призвал "зайти в Киев и забрать его"
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российскую спецоперацию на Украине останавливать нельзя - необходимо завершить начатое и взять Киев. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T17:49
2022-03-29T18:25
обострение ситуации в днр и лнр
ситуация в днр и лнр
в мире
россия
чеченская республика (чечня)
рамзан кадыров
украина
киев
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ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российскую спецоперацию на Украине останавливать нельзя - необходимо завершить начатое и взять Киев."Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок", - сказал Кадыров, выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном. "Мы еще раз подтверждаем, что готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности... Мы научились воевать... для того, чтобы защищать. И поэтому мы просим дать нам возможность защитить украинский народ от наших врагов, врагов ислама", - подчеркнул глава Чечни. Кадыров также высказал свое скептическое отношение к переговорам между РФ и Украиной. "Я уверен, что эти куклы ничего не решат. Им бандеровцы, нацики, которые называют себя мусульманами, я их переписки читал. Они не подчиняются руководству Украины, поэтому с кем вести переговоры", - сказал он.Ранее во вторник в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент
https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780544539.html
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россия
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ситуация в днр и лнр, в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, киев
17:49 29.03.2022 (обновлено: 18:25 29.03.2022)
 
Кадыров призвал "зайти в Киев и забрать его"

Глава Чечни Кадыров призвал Россию не останавливаться, а зайти в Киев и забрать его

© AP Photo / Emilio MorenattiВид Киева. 24 февраля 2022
Вид Киева. 24 февраля 2022 - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© AP Photo / Emilio Morenatti
Вид Киева. 24 февраля 2022
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ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российскую спецоперацию на Украине останавливать нельзя - необходимо завершить начатое и взять Киев.
"Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок", - сказал Кадыров, выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном.
Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 18:31
Путин присвоил Кадырову воинское звание генерал-лейтенанта
"Мы еще раз подтверждаем, что готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности... Мы научились воевать... для того, чтобы защищать. И поэтому мы просим дать нам возможность защитить украинский народ от наших врагов, врагов ислама", - подчеркнул глава Чечни. Кадыров также высказал свое скептическое отношение к переговорам между РФ и Украиной. "Я уверен, что эти куклы ничего не решат. Им бандеровцы, нацики, которые называют себя мусульманами, я их переписки читал. Они не подчиняются руководству Украины, поэтому с кем вести переговоры", - сказал он.
Ранее во вторник в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент
Глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров во время встречи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 28.03.2022
28 марта, 22:41Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Пушилин встретился с Кадыровым в Мариуполе
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСитуация в ДНР и ЛНРВ миреРоссияЧеченская республика (Чечня)Рамзан КадыровУкраинаКиев
 
 
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