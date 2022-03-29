https://ria.ru/20220329/kiev-1780733304.html

Кадыров призвал "зайти в Киев и забрать его"

Кадыров призвал "зайти в Киев и забрать его" - РИА Новости, 29.03.2022

Кадыров призвал "зайти в Киев и забрать его"

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российскую спецоперацию на Украине останавливать нельзя - необходимо завершить начатое и взять Киев. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T17:49

2022-03-29T17:49

2022-03-29T18:25

обострение ситуации в днр и лнр

ситуация в днр и лнр

в мире

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чеченская республика (чечня)

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что российскую спецоперацию на Украине останавливать нельзя - необходимо завершить начатое и взять Киев."Я заявляю, что надо завершить начатое, не останавливаться. Надо зайти в Киев и забрать Киев. Если нас оставили возле Киева, то я больше чем уверен, что мы зашли бы в Киев и навели бы порядок", - сказал Кадыров, выступая на масштабном сборе военных сил в Грозном. "Мы еще раз подтверждаем, что готовы выехать в любое место, чтобы выполнить любой приказ любой сложности... Мы научились воевать... для того, чтобы защищать. И поэтому мы просим дать нам возможность защитить украинский народ от наших врагов, врагов ислама", - подчеркнул глава Чечни. Кадыров также высказал свое скептическое отношение к переговорам между РФ и Украиной. "Я уверен, что эти куклы ничего не решат. Им бандеровцы, нацики, которые называют себя мусульманами, я их переписки читал. Они не подчиняются руководству Украины, поэтому с кем вести переговоры", - сказал он.Ранее во вторник в Стамбуле прошел новый раунд переговоров делегаций РФ и Украины, встреча прошла во дворце Долмабахче в закрытом для прессы режиме и длилась около трех часов. Российскую делегацию, как и на прошлых раундах переговоров, возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. По итогам переговоров он сообщил, что Украина передала свои предложения по договору, Москва будет их рассматривать. Кроме того, он сообщил, что РФ сделала два шага по деэскалации: существенно сокращает военную активность на киевском и черниговском направлениях и предлагает провести встречу президента РФ Владимира Путина с Владимиром Зеленским одновременно с парафированием мирного договора главами МИД РФ и Украины.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины". По заявлению Минобороны РФ, на 25 марта Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа операции – существенно снизили боевой потенциал Киева. При поддержке ВС РФ развивают наступление силы ДНР и ЛНР. При этом об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент

https://ria.ru/20220328/kadyrov-1780544539.html

https://ria.ru/20220328/vstrecha-1780577983.html

россия

украина

киев

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

ситуация в днр и лнр, в мире, россия, чеченская республика (чечня), рамзан кадыров, украина, киев