https://ria.ru/20220329/kiberoperatsiya-1780638325.html

США и их союзники начали кибероперацию против России, заявил МИД

США и их союзники начали кибероперацию против России, заявил МИД - РИА Новости, 29.03.2022

США и их союзники начали кибероперацию против России, заявил МИД

США и их союзники начали против России кибервойну, в которой участвуют и "кибернаемники", задачи которых нередко граничат с открытым терроризмом, заявили во... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T12:13

2022-03-29T12:13

2022-03-29T12:24

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

безопасность

технологии

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США и их союзники начали против России кибервойну, в которой участвуют и "кибернаемники", задачи которых нередко граничат с открытым терроризмом, заявили во вторник в МИД РФ."На фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны. Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. С подачи киевского режима объявлен "международный призыв" антироссийски настроенных специалистов-компьютерщиков, по сути дела формирующих "наступательные киберсилы". Счет на вредоносные атаки против нас идет на сотни тысяч в сутки", - отметили в министерстве.В МИД подчеркнули, что "беспрецедентный размах этих действий и их скоординированный характер однозначно указывают на то, что помимо подготовленных США и другими натовцами украинских спецподразделений информационно-технического воздействия в ведение этой кибервойны против нас все шире вовлекаются анонимные взломщики и провокаторы, действующие по указанию западных кураторов киевского режима"."По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом", - отметили в министерстве.

https://ria.ru/20220328/khakery-1780504316.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность, технологии, россия