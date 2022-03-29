https://ria.ru/20220329/kiberoperatsiya-1780638325.html
США и их союзники начали кибероперацию против России, заявил МИД
США и их союзники начали кибероперацию против России, заявил МИД - РИА Новости, 29.03.2022
США и их союзники начали кибероперацию против России, заявил МИД
США и их союзники начали против России кибервойну, в которой участвуют и "кибернаемники", задачи которых нередко граничат с открытым терроризмом, заявили во... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:13
2022-03-29T12:13
2022-03-29T12:24
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
безопасность
технологии
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_417:0:2816:1350_1920x0_80_0_0_ada38c753875a522df27a9111c30439d.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США и их союзники начали против России кибервойну, в которой участвуют и "кибернаемники", задачи которых нередко граничат с открытым терроризмом, заявили во вторник в МИД РФ."На фоне специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР, демилитаризации и денацификации Украины США и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны. Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. С подачи киевского режима объявлен "международный призыв" антироссийски настроенных специалистов-компьютерщиков, по сути дела формирующих "наступательные киберсилы". Счет на вредоносные атаки против нас идет на сотни тысяч в сутки", - отметили в министерстве.В МИД подчеркнули, что "беспрецедентный размах этих действий и их скоординированный характер однозначно указывают на то, что помимо подготовленных США и другими натовцами украинских спецподразделений информационно-технического воздействия в ведение этой кибервойны против нас все шире вовлекаются анонимные взломщики и провокаторы, действующие по указанию западных кураторов киевского режима"."По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом", - отметили в министерстве.
https://ria.ru/20220328/khakery-1780504316.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0d/1767640975_360:0:2872:1884_1920x0_80_0_0_0f4458e9f81ed3a9965957fd96fcc466.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), безопасность, технологии, россия
12:13 29.03.2022 (обновлено: 12:24 29.03.2022)
США и их союзники начали кибероперацию против России, заявил МИД
МИД: США и их союзники начали массированную кибероперацию против России
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. США и их союзники начали против России кибервойну, в которой участвуют и "кибернаемники", задачи которых нередко граничат с открытым терроризмом, заявили во вторник в МИД РФ.
"На фоне специальной военной операции по защите ДНР
и ЛНР
, демилитаризации и денацификации Украины США
и их сателлиты предпринимают массированную кибероперацию против нашей страны. Фактически ежедневно мощным ударам с применением продвинутых информационно-коммуникационных технологий подвергаются государственные учреждения, средства массовой информации, объекты критической инфраструктуры, системы жизнеобеспечения. С подачи киевского режима объявлен "международный призыв" антироссийски настроенных специалистов-компьютерщиков, по сути дела формирующих "наступательные киберсилы". Счет на вредоносные атаки против нас идет на сотни тысяч в сутки", - отметили в министерстве.
В МИД подчеркнули, что "беспрецедентный размах этих действий и их скоординированный характер однозначно указывают на то, что помимо подготовленных США и другими натовцами украинских спецподразделений информационно-технического воздействия в ведение этой кибервойны против нас все шире вовлекаются анонимные взломщики и провокаторы, действующие по указанию западных кураторов киевского режима".
"По сути, против нас ведет войну армия кибернаемников, перед которыми стоят конкретные боевые задачи, нередко граничащие с открытым терроризмом", - отметили в министерстве.