https://ria.ru/20220329/khimoruzhie-1780668717.html

Патрушев призвал G7 спросить, не готовят ли США провокации с химоружием

Патрушев призвал G7 спросить, не готовят ли США провокации с химоружием - РИА Новости, 29.03.2022

Патрушев призвал G7 спросить, не готовят ли США провокации с химоружием

Странам "большой семерки" в первую очередь надо спросить у США, не готовят ли те провокации с химическим оружием, заявил секретарь Совета безопасности РФ... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:08

2022-03-29T14:08

2022-03-29T14:34

в мире

джо байден

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россия

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нато

николай патрушев

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Странам "большой семерки" в первую очередь надо спросить у США, не готовят ли те провокации с химическим оружием, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев."Большой семерке" в первую очередь надо спросить у США об их планах по использованию этих видов оружия массового поражения, о том, не готовит ли Вашингтон провокации с химоружием, не собирается ли он передавать запрещенное вооружение террористам и неонацистам", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты"."Не исключено, что Запад сам вынашивает планы организовать такие провокации. Именно у стран нынешнего коллективного Запада самый большой опыт по части использования боевых отравляющих и токсичных веществ. Немцы в Первую мировую, японцы в тридцатые годы, американцы во Вьетнаме, не говорю уже о химических провокациях в Сирии", - сказал Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".Он отметил, что РФ твердо следует концепции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия. Страна уничтожила все запасы этого оружия, что засвидетельствовали, в том числе, и американские специалисты.США до сих не ликвидировали свои запасы химического оружия, используя всевозможные отговорки для затягивания данного процесса, добавил Патрушев.Президент США Джо Байден по итогам прошедшего 24 марта экстренного саммита НАТО заявил, что США и их союзники по Альянсу "ответят" в случае, если Россия решится применить химическое оружие на Украине, при этом характер ответа будет зависеть от характера применения.

https://ria.ru/20220324/obvineniya-1779771943.html

https://ria.ru/20220322/khimoruzhie-1779398371.html

сша

россия

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джо байден, сша, россия, украина, нато, николай патрушев