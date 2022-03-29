https://ria.ru/20220329/khadzh-1780659851.html

Муфтий высказался о хадже для мусульман из ДНР и ЛНР

Муфтий высказался о хадже для мусульман из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.03.2022

Муфтий высказался о хадже для мусульман из ДНР и ЛНР

Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в этом году готово предоставить места из собственных квот на хадж (паломничество в Саудовскую Аравию) для последователей... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T13:32

2022-03-29T13:32

2022-03-29T13:32

религия

медина

россия

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в этом году готово предоставить места из собственных квот на хадж (паломничество в Саудовскую Аравию) для последователей ислама из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости во вторник зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов."В этом году ДУМ РФ из выделенных квот готов предоставить возможность для паломничества мусульманам ДНР и ЛНР в священные для правоверных места – Мекку и Медину. Если последователи ислама этих республик готовы совершить хадж, обладают финансовыми возможностями и соответствующими документами, то они могут обратиться в наше духовное управление. Мы поможем единоверцам исполнить один из столпов религии", - сказал Аббясов.Религиозный деятель отметил, что подобный опыт у ДУМ РФ уже имеется."В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией мы оказали содействие мусульманам полуострова в подготовке и совершения паломничества. Причем если в украинской период крымские последователи ислама совершали хадж в составе всего лишь нескольких десятков верующих, то в том же 2014-м при помощи ДУМ РФ в Мекку и Медину было отправлено сотни единоверцев из Крыма", - сказал Аббясов.Ранее зампред ДУМ РФ отмечал, что в этом году возможная квота для россиян на совершение хаджа останется на уровне допандемийного периода – 25 тысяч, но может быть и сокращена. А из-за отмены прямых чартерных рейсов из Москвы, Казани и других городов в Саудовскую Аравию последует существенное удорожание хадж-пакета.Хадж, паломничество по святым местам в Саудовской Аравии, является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого верующего хотя бы раз в жизни.

https://ria.ru/20211206/khadzh-1762411312.html

https://ria.ru/20211102/khadzh-1757392091.html

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