Рейтинг@Mail.ru
Муфтий высказался о хадже для мусульман из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20220329/khadzh-1780659851.html
Муфтий высказался о хадже для мусульман из ДНР и ЛНР
Муфтий высказался о хадже для мусульман из ДНР и ЛНР - РИА Новости, 29.03.2022
Муфтий высказался о хадже для мусульман из ДНР и ЛНР
Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в этом году готово предоставить места из собственных квот на хадж (паломничество в Саудовскую Аравию) для последователей... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T13:32
2022-03-29T13:32
религия
медина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574960814_0:304:2441:1677_1920x0_80_0_0_59d38f0358b477c0e0ad9dba07c42c3e.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в этом году готово предоставить места из собственных квот на хадж (паломничество в Саудовскую Аравию) для последователей ислама из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости во вторник зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов."В этом году ДУМ РФ из выделенных квот готов предоставить возможность для паломничества мусульманам ДНР и ЛНР в священные для правоверных места – Мекку и Медину. Если последователи ислама этих республик готовы совершить хадж, обладают финансовыми возможностями и соответствующими документами, то они могут обратиться в наше духовное управление. Мы поможем единоверцам исполнить один из столпов религии", - сказал Аббясов.Религиозный деятель отметил, что подобный опыт у ДУМ РФ уже имеется."В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией мы оказали содействие мусульманам полуострова в подготовке и совершения паломничества. Причем если в украинской период крымские последователи ислама совершали хадж в составе всего лишь нескольких десятков верующих, то в том же 2014-м при помощи ДУМ РФ в Мекку и Медину было отправлено сотни единоверцев из Крыма", - сказал Аббясов.Ранее зампред ДУМ РФ отмечал, что в этом году возможная квота для россиян на совершение хаджа останется на уровне допандемийного периода – 25 тысяч, но может быть и сокращена. А из-за отмены прямых чартерных рейсов из Москвы, Казани и других городов в Саудовскую Аравию последует существенное удорожание хадж-пакета.Хадж, паломничество по святым местам в Саудовской Аравии, является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого верующего хотя бы раз в жизни.
https://ria.ru/20211206/khadzh-1762411312.html
https://ria.ru/20211102/khadzh-1757392091.html
медина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1b/1574960814_29:0:2265:1677_1920x0_80_0_0_2d6939069d91b8d0f6952d5170cf4752.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
медина, россия
13:32 29.03.2022
 
Муфтий высказался о хадже для мусульман из ДНР и ЛНР

ДУМ РФ готово помочь мусульманам с Донбасса совершить хадж

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПаломники во время хаджа в Мекке
Паломники во время хаджа в Мекке - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в этом году готово предоставить места из собственных квот на хадж (паломничество в Саудовскую Аравию) для последователей ислама из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости во вторник зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов.
"В этом году ДУМ РФ из выделенных квот готов предоставить возможность для паломничества мусульманам ДНР и ЛНР в священные для правоверных места – Мекку и Медину. Если последователи ислама этих республик готовы совершить хадж, обладают финансовыми возможностями и соответствующими документами, то они могут обратиться в наше духовное управление. Мы поможем единоверцам исполнить один из столпов религии", - сказал Аббясов.
Паломники во время хаджа совершают обход вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 06.12.2021
6 декабря 2021, 16:15Республика Татарстан
Верующие в Татарстане оценили решение саудовских властей по хаджу
Религиозный деятель отметил, что подобный опыт у ДУМ РФ уже имеется.
"В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией мы оказали содействие мусульманам полуострова в подготовке и совершения паломничества. Причем если в украинской период крымские последователи ислама совершали хадж в составе всего лишь нескольких десятков верующих, то в том же 2014-м при помощи ДУМ РФ в Мекку и Медину было отправлено сотни единоверцев из Крыма", - сказал Аббясов.
Ранее зампред ДУМ РФ отмечал, что в этом году возможная квота для россиян на совершение хаджа останется на уровне допандемийного периода – 25 тысяч, но может быть и сокращена. А из-за отмены прямых чартерных рейсов из Москвы, Казани и других городов в Саудовскую Аравию последует существенное удорожание хадж-пакета.
Хадж, паломничество по святым местам в Саудовской Аравии, является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого верующего хотя бы раз в жизни.
Паломники во время хаджа становятся на молитву вокруг Каабы в мечети Масджид аль-Харам в Мекке - РИА Новости, 1920, 02.11.2021
2 ноября 2021, 15:29Религия
Муфтий рассказал, когда российские паломники смогут отправиться в хадж
 
РелигияМединаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала