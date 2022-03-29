Муфтий высказался о хадже для мусульман из ДНР и ЛНР
ДУМ РФ готово помочь мусульманам с Донбасса совершить хадж
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ в этом году готово предоставить места из собственных квот на хадж (паломничество в Саудовскую Аравию) для последователей ислама из Донецкой и Луганской народных республик, сообщил РИА Новости во вторник зампред ДУМ РФ Рушан Аббясов.
"В этом году ДУМ РФ из выделенных квот готов предоставить возможность для паломничества мусульманам ДНР и ЛНР в священные для правоверных места – Мекку и Медину. Если последователи ислама этих республик готовы совершить хадж, обладают финансовыми возможностями и соответствующими документами, то они могут обратиться в наше духовное управление. Мы поможем единоверцам исполнить один из столпов религии", - сказал Аббясов.
Религиозный деятель отметил, что подобный опыт у ДУМ РФ уже имеется.
"В 2014 году после воссоединения Крыма с Россией мы оказали содействие мусульманам полуострова в подготовке и совершения паломничества. Причем если в украинской период крымские последователи ислама совершали хадж в составе всего лишь нескольких десятков верующих, то в том же 2014-м при помощи ДУМ РФ в Мекку и Медину было отправлено сотни единоверцев из Крыма", - сказал Аббясов.
Ранее зампред ДУМ РФ отмечал, что в этом году возможная квота для россиян на совершение хаджа останется на уровне допандемийного периода – 25 тысяч, но может быть и сокращена. А из-за отмены прямых чартерных рейсов из Москвы, Казани и других городов в Саудовскую Аравию последует существенное удорожание хадж-пакета.
Хадж, паломничество по святым местам в Саудовской Аравии, является одним из пяти столпов ислама и обязателен для каждого верующего хотя бы раз в жизни.
2 ноября 2021, 15:29РелигияМуфтий рассказал, когда российские паломники смогут отправиться в хадж