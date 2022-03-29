https://ria.ru/20220329/kazn-1780708085.html
Омбудсмен Татарстана предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц
Омбудсмен Татарстана предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц - РИА Новости, 29.03.2022
Омбудсмен Татарстана предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц
Мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц должен быть отменен, но приговор нужно исполнять с отсрочкой, заявила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:16
2022-03-29T16:16
2022-03-29T16:16
общество
россия
госдума рф
совет европы
республика татарстан (татарстан)
ирина волынец
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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц должен быть отменен, но приговор нужно исполнять с отсрочкой, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, выступившая с данной инициативой."Мы обратились в парламент Татарстана с инициативой об отмене моратория на смертную казнь для педофилов-убийц и просьбой, чтобы уже парламент республики обратился в Госдуму для изменения законодательства, внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс", - сказала Волынец.Детский омбудсмен уточнила, что Россия вынуждена была выйти из Совета Европы, и юридически сейчас нет препятствий для отмены моратория на смертную казнь, в частности, для тех, кто совершил тяжкие преступления в отношении детей, приведшие к смерти."Для того, чтобы исключить вероятность судебной ошибки, мы предложили сделать отсрочку приговора на 5 лет, для того, чтобы за это время были найдены, если они есть, доказательства невиновности", - добавила собеседница агентства.Волынец подчеркнула, что необходимость таких изменений назрела. По ее информации, с каждым годом увеличивается количество преступлений в отношении половой неприкосновенности детей, в том числе со смертельными исходами, усиливается жестокость в отношении детей: за последние пять лет отмечается рост более 45%. "Мы оплакиваем всей страной каждого погибшего ребенка. Для тех, кто лишил жизни невинных детей, однозначно наказанием должно быть только лишение жизни. Нет никаких причин проявлять к ним снисхождение", - отметила она.Детский омбудсмен добавила, что в ближайшее время данная инициатива должна быть рассмотрена депутатами госсовета Татарстана и в случае одобрения ими направлена в Госдуму. "Надеемся, что обращение будет рассмотрено положительно", - заключила она.
https://ria.ru/20220318/kazn-1778886945.html
россия
республика татарстан (татарстан)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760150921_0:0:1796:1347_1920x0_80_0_0_1e41895d2095938dbbdc2c9040daf6ff.jpg
Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет
Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей ситуации - мораторий может остаться, если все будет спокойно, или быть пересмотрен в случае необходимости, заявил Медведев в интервью РИА Новости.
2022-03-29T16:16
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, госдума рф, совет европы, республика татарстан (татарстан), ирина волынец
Омбудсмен Татарстана предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц
Омбудсмен Татарстана Волынец предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц
КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц должен быть отменен, но приговор нужно исполнять с отсрочкой, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, выступившая с данной инициативой.
"Мы обратились в парламент Татарстана с инициативой об отмене моратория на смертную казнь для педофилов-убийц и просьбой, чтобы уже парламент республики обратился в Госдуму
для изменения законодательства, внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс", - сказала Волынец.
Детский омбудсмен уточнила, что Россия
вынуждена была выйти из Совета Европы
, и юридически сейчас нет препятствий для отмены моратория на смертную казнь, в частности, для тех, кто совершил тяжкие преступления в отношении детей, приведшие к смерти.
"Для того, чтобы исключить вероятность судебной ошибки, мы предложили сделать отсрочку приговора на 5 лет, для того, чтобы за это время были найдены, если они есть, доказательства невиновности", - добавила собеседница агентства.
Волынец подчеркнула, что необходимость таких изменений назрела. По ее информации, с каждым годом увеличивается количество преступлений в отношении половой неприкосновенности детей, в том числе со смертельными исходами, усиливается жестокость в отношении детей: за последние пять лет отмечается рост более 45%. "Мы оплакиваем всей страной каждого погибшего ребенка. Для тех, кто лишил жизни невинных детей, однозначно наказанием должно быть только лишение жизни. Нет никаких причин проявлять к ним снисхождение", - отметила она.
Детский омбудсмен добавила, что в ближайшее время данная инициатива должна быть рассмотрена депутатами госсовета Татарстана и в случае одобрения ими направлена в Госдуму. "Надеемся, что обращение будет рассмотрено положительно", - заключила она.