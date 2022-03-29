https://ria.ru/20220329/kazn-1780708085.html

Омбудсмен Татарстана предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц

Омбудсмен Татарстана предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц - РИА Новости, 29.03.2022

Омбудсмен Татарстана предложила вернуть смертную казнь для педофилов-убийц

Мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц должен быть отменен, но приговор нужно исполнять с отсрочкой, заявила РИА Новости уполномоченный по правам... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:16

2022-03-29T16:16

2022-03-29T16:16

общество

россия

госдума рф

совет европы

республика татарстан (татарстан)

ирина волынец

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КАЗАНЬ, 29 мар – РИА Новости. Мораторий на смертную казнь для педофилов-убийц должен быть отменен, но приговор нужно исполнять с отсрочкой, заявила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец, выступившая с данной инициативой."Мы обратились в парламент Татарстана с инициативой об отмене моратория на смертную казнь для педофилов-убийц и просьбой, чтобы уже парламент республики обратился в Госдуму для изменения законодательства, внесения соответствующих изменений в Уголовный кодекс", - сказала Волынец.Детский омбудсмен уточнила, что Россия вынуждена была выйти из Совета Европы, и юридически сейчас нет препятствий для отмены моратория на смертную казнь, в частности, для тех, кто совершил тяжкие преступления в отношении детей, приведшие к смерти."Для того, чтобы исключить вероятность судебной ошибки, мы предложили сделать отсрочку приговора на 5 лет, для того, чтобы за это время были найдены, если они есть, доказательства невиновности", - добавила собеседница агентства.Волынец подчеркнула, что необходимость таких изменений назрела. По ее информации, с каждым годом увеличивается количество преступлений в отношении половой неприкосновенности детей, в том числе со смертельными исходами, усиливается жестокость в отношении детей: за последние пять лет отмечается рост более 45%. "Мы оплакиваем всей страной каждого погибшего ребенка. Для тех, кто лишил жизни невинных детей, однозначно наказанием должно быть только лишение жизни. Нет никаких причин проявлять к ним снисхождение", - отметила она.Детский омбудсмен добавила, что в ближайшее время данная инициатива должна быть рассмотрена депутатами госсовета Татарстана и в случае одобрения ими направлена в Госдуму. "Надеемся, что обращение будет рассмотрено положительно", - заключила она.

https://ria.ru/20220318/kazn-1778886945.html

россия

республика татарстан (татарстан)

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Медведев заявил, что ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет Ограничений для возвращения смертной казни в России теперь нет, но все будет зависеть от текущей ситуации - мораторий может остаться, если все будет спокойно, или быть пересмотрен в случае необходимости, заявил Медведев в интервью РИА Новости. 2022-03-29T16:16 true PT1M39S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, госдума рф, совет европы, республика татарстан (татарстан), ирина волынец