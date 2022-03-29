Пресс-секретарь президента Казахстана возглавил госагентство "Хабар"
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали возглавил госагентство "Хабар"
© Sputnik / Абзал Калиев Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали
© Sputnik / Абзал Калиев
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар", сообщил Sputnik Казахстан, из информации которого следует, что Уали оставляет свою предыдущую должность.
"Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар". Ранее он занимал должность пресс-секретаря президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Хабар 24".
Уали занимал должность пресс-секретаря главы государства Касым-Жомарта Токаева с марта 2019 года.
Агентство "Хабар" - телесемейство четырех каналов, вещающих на казахском, русском и английском языках: "Хабар", национальный спутниковый телеканал Qazaq TV, круглосуточный информационный телеканал "Хабар 24" и киноканал EL ARNA. Агентство имеет развитую корреспондентскую сеть в регионах страны и в ближнем и дальнем зарубежье.
25 февраля, 10:01Президент Казахстана освободил от должности главу МВД