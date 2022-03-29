Рейтинг@Mail.ru
Пресс-секретарь президента Казахстана возглавил госагентство "Хабар" - РИА Новости, 29.03.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220329/kazakhstan-1780595358.html
Пресс-секретарь президента Казахстана возглавил госагентство "Хабар"
Пресс-секретарь президента Казахстана возглавил госагентство "Хабар" - РИА Новости, 29.03.2022
Пресс-секретарь президента Казахстана возглавил госагентство "Хабар"
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар", сообщил Sputnik Казахстан, из информации которого... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T08:23
2022-03-29T08:23
в мире
касым-жомарт токаев
берик уали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572573199_38:0:1000:541_1920x0_80_0_0_66a0e45a636c0d7eaf4bd591b5c7145b.jpg
НУР-СУЛТАН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар", сообщил Sputnik Казахстан, из информации которого следует, что Уали оставляет свою предыдущую должность."Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар". Ранее он занимал должность пресс-секретаря президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Хабар 24".Уали занимал должность пресс-секретаря главы государства Касым-Жомарта Токаева с марта 2019 года.Агентство "Хабар" - телесемейство четырех каналов, вещающих на казахском, русском и английском языках: "Хабар", национальный спутниковый телеканал Qazaq TV, круглосуточный информационный телеканал "Хабар 24" и киноканал EL ARNA. Агентство имеет развитую корреспондентскую сеть в регионах страны и в ближнем и дальнем зарубежье.
https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774964297.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/06/1572573199_225:0:946:541_1920x0_80_0_0_d9571461fcf1194198918b0ace4b3f53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, касым-жомарт токаев, берик уали
08:23 29.03.2022
 
Пресс-секретарь президента Казахстана возглавил госагентство "Хабар"

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали возглавил госагентство "Хабар"

© Sputnik / Абзал Калиев Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© Sputnik / Абзал Калиев
Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали. Архивное фото
Читать ria.ru в
НУР-СУЛТАН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар", сообщил Sputnik Казахстан, из информации которого следует, что Уали оставляет свою предыдущую должность.
"Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар". Ранее он занимал должность пресс-секретаря президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Хабар 24".
Уали занимал должность пресс-секретаря главы государства Касым-Жомарта Токаева с марта 2019 года.
Агентство "Хабар" - телесемейство четырех каналов, вещающих на казахском, русском и английском языках: "Хабар", национальный спутниковый телеканал Qazaq TV, круглосуточный информационный телеканал "Хабар 24" и киноканал EL ARNA. Агентство имеет развитую корреспондентскую сеть в регионах страны и в ближнем и дальнем зарубежье.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 25.02.2022
25 февраля, 10:01
Президент Казахстана освободил от должности главу МВД
 
В миреКасым-Жомарт ТокаевБерик Уали
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала