https://ria.ru/20220329/kazakhstan-1780595358.html

Пресс-секретарь президента Казахстана возглавил госагентство "Хабар"

Пресс-секретарь президента Казахстана возглавил госагентство "Хабар" - РИА Новости, 29.03.2022

Пресс-секретарь президента Казахстана возглавил госагентство "Хабар"

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар", сообщил Sputnik Казахстан, из информации которого... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T08:23

2022-03-29T08:23

2022-03-29T08:23

в мире

касым-жомарт токаев

берик уали

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НУР-СУЛТАН, 29 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар", сообщил Sputnik Казахстан, из информации которого следует, что Уали оставляет свою предыдущую должность."Берик Уали назначен председателем правления АО "Агентство "Хабар". Ранее он занимал должность пресс-секретаря президента", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Хабар 24".Уали занимал должность пресс-секретаря главы государства Касым-Жомарта Токаева с марта 2019 года.Агентство "Хабар" - телесемейство четырех каналов, вещающих на казахском, русском и английском языках: "Хабар", национальный спутниковый телеканал Qazaq TV, круглосуточный информационный телеканал "Хабар 24" и киноканал EL ARNA. Агентство имеет развитую корреспондентскую сеть в регионах страны и в ближнем и дальнем зарубежье.

https://ria.ru/20220225/kazakhstan-1774964297.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, касым-жомарт токаев, берик уали