https://ria.ru/20220329/katastrofa-1780591567.html

Французы назвали Байдена "катастрофой" после его слов о Путине

Французы назвали Байдена "катастрофой" после его слов о Путине - РИА Новости, 29.03.2022

Французы назвали Байдена "катастрофой" после его слов о Путине

Издание Le Figaro опубликовало материал о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего мнение, что нужно воздержаться от слов и действий,... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T06:08

2022-03-29T06:08

2022-03-29T06:08

в мире

владимир путин

сша

россия

франция

эммануэль макрон

джо байден

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Издание Le Figaro опубликовало материал о высказывании президента Франции Эммануэля Макрона, выразившего мнение, что нужно воздержаться от слов и действий, которые могут привести к эскалации ситуации на Украине. Таким образом он отреагировал на высказывание американского лидера Джо Байдена, назвавшего российского коллегу Владимира Путина "мясником", пишет газета.Читатели издания поддержали французского лидера, раскритиковав БайденаБайден в последнее время регулярно позволяет себе недипломатичные высказывания о Путине. Во время посещения лагеря украинских беженцев на границе Польши и Украины один из журналистов спросил президента США, что тот думает о Путине в контексте происходящих в соседней стране событий. "Он мясник, вот, что я думаю", - коротко ответил Байден. Видеофрагмент его выступления опубликовал телеканал CNN. До этого Байден дважды заявил, что считает президента России "военным преступником". Песков назвал недопустимой и непростительной такую риторику со стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч людей во всем мире."Байден хочет эскалации, потому что США только выиграют, продолжая войну в Европе в ущерб русским и европейцам. Макрон прав, что не пошел на поводу Байдена", - написал JLR72, отметив при этом, что он не является сторонником Макрона."Макрон прав... Слова Байдена не помогут остановить военные действия, они их усугубят. Чтобы договориться с Путиным, необходимо обмениваться мнениями. Россия была и остается великой страной культуры", - уверен Nom_de_plume."НАТО должна решить, служит ли она Польше и Украине, чтобы свести старые счеты с Россией, или это оборонительная организация, и она не предназначена для того, чтобы нервировать Россию", - отметил Kiti le poissonnier."Наконец-то Макрон начал ясно мыслить. Мы (французы – Прим. ред.) не должны слепо солидаризироваться с Байденом и Зеленским. Эти двое способны втянуть нас в ядерную войну", - резюмировал Ludwig van.Утром 24 февраля Россия начала военную спецоперацию по демилитаризации Украины. По заявлению Минобороны, вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке российских военных развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России Владимир Путин.В ответ западные страны ввели новые антироссийские санкции, в том числе против российских банков и предприятий, из-за Украины. Ряд компаний заявил об уходе с российского рынка и закрытии производств в РФ. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что западные компании, которые отказываются работать с Россией, сделали это под огромным давлением, но Россия решит все проблемы с экономикой, которые ей создает Запад.Позже Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Президент также заявил, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, владимир путин, сша, россия, франция, эммануэль макрон, джо байден, ситуация в днр и лнр