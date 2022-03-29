https://ria.ru/20220329/karabakh-1780749172.html

МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 29.03.2022

МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе

Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T19:29

2022-03-29T19:29

2022-03-29T19:35

нагорный карабах

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

лачинский коридор

россия

азербайджан

армения

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России.В ведомстве добавили, что также было проведено патрулирование по пяти маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском, Шушинском районах и Лачинском коридоре.

https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html

нагорный карабах

лачинский коридор

россия

азербайджан

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, лачинский коридор, россия, азербайджан, армения