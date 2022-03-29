https://ria.ru/20220329/karabakh-1780749172.html
МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 29.03.2022
МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T19:29
2022-03-29T19:29
2022-03-29T19:35
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
лачинский коридор
россия
азербайджан
армения
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе за сутки не зафиксировано, говорится в бюллетене Минобороны РФ о деятельности российских миротворцев."На 27 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. В зоне ответственности российского миротворческого контингента нарушений не зафиксировано", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минобороны России.В ведомстве добавили, что также было проведено патрулирование по пяти маршрутам в Аскеранском, Мардакертском, Мартунинском, Шушинском районах и Лачинском коридоре.
https://ria.ru/20220329/karabakh-1780703444.html
нагорный карабах
лачинский коридор
россия
азербайджан
армения
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире, лачинский коридор, россия, азербайджан, армения
19:29 29.03.2022 (обновлено: 19:35 29.03.2022)
МО не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе
Минобороны не зафиксировало нарушений режима прекращения огня в Нагорном Карабахе за сутки