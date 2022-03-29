https://ria.ru/20220329/kanada-1780600812.html
В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС
В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС - РИА Новости, 29.03.2022
В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС
Реализация проекта по производству СПГ на востоке Канады может быть ускорена из-за роста спроса на газ в Европе, сообщил агентству Блумберг исполнительный... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:24
2022-03-29T09:24
2022-03-29T09:24
экономика
мексиканский залив
европа
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Реализация проекта по производству СПГ на востоке Канады может быть ускорена из-за роста спроса на газ в Европе, сообщил агентству Блумберг исполнительный директор занимающейся проектом корпорации LNG Newfoundland and Labrador Limited Лео Пауэр (Leo Power)."Реализация проекта... стоимостью 5,5 миллиарда канадских долларов по производству природного газа... и его сжижению на плавкомплексах в Грасси-Пойнт может быть перенесена на более ранний срок - с 2030 года на 2028 год, чтобы удовлетворить потребности европейских покупателей", - сказал в телефонном интервью Лео Пауэр.Отгрузочный терминал будет производить до 2,6 миллиона тонн СПГ в год.По словам Пауэра, преимущество проекта в том, что Ньюфаундленд находится почти в два раза ближе к Европе, чем терминалы СПГ в Мексиканском заливе, а завод будет работать на гидроэнергии, что позволит свести выбросы к минимуму.
https://ria.ru/20220329/rubli-1780588674.html
мексиканский залив
европа
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, мексиканский залив, европа
В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС
В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за роста спроса на газ в Европе