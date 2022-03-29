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В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС - РИА Новости, 29.03.2022
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В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС
В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС - РИА Новости, 29.03.2022
В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС
Реализация проекта по производству СПГ на востоке Канады может быть ускорена из-за роста спроса на газ в Европе, сообщил агентству Блумберг исполнительный... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T09:24
2022-03-29T09:24
экономика
мексиканский залив
европа
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Реализация проекта по производству СПГ на востоке Канады может быть ускорена из-за роста спроса на газ в Европе, сообщил агентству Блумберг исполнительный директор занимающейся проектом корпорации LNG Newfoundland and Labrador Limited Лео Пауэр (Leo Power)."Реализация проекта... стоимостью 5,5 миллиарда канадских долларов по производству природного газа... и его сжижению на плавкомплексах в Грасси-Пойнт может быть перенесена на более ранний срок - с 2030 года на 2028 год, чтобы удовлетворить потребности европейских покупателей", - сказал в телефонном интервью Лео Пауэр.Отгрузочный терминал будет производить до 2,6 миллиона тонн СПГ в год.По словам Пауэра, преимущество проекта в том, что Ньюфаундленд находится почти в два раза ближе к Европе, чем терминалы СПГ в Мексиканском заливе, а завод будет работать на гидроэнергии, что позволит свести выбросы к минимуму.
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экономика, мексиканский залив, европа
09:24 29.03.2022
 
В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за спроса на газ в ЕС

В Канаде хотят ускорить реализацию СПГ-проекта из-за роста спроса на газ в Европе

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРезервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ)
Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ) - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Резервуары для хранения сжиженного природного газа (СПГ). Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Реализация проекта по производству СПГ на востоке Канады может быть ускорена из-за роста спроса на газ в Европе, сообщил агентству Блумберг исполнительный директор занимающейся проектом корпорации LNG Newfoundland and Labrador Limited Лео Пауэр (Leo Power).
"Реализация проекта... стоимостью 5,5 миллиарда канадских долларов по производству природного газа... и его сжижению на плавкомплексах в Грасси-Пойнт может быть перенесена на более ранний срок - с 2030 года на 2028 год, чтобы удовлетворить потребности европейских покупателей", - сказал в телефонном интервью Лео Пауэр.
Отгрузочный терминал будет производить до 2,6 миллиона тонн СПГ в год.
По словам Пауэра, преимущество проекта в том, что Ньюфаундленд находится почти в два раза ближе к Европе, чем терминалы СПГ в Мексиканском заливе, а завод будет работать на гидроэнергии, что позволит свести выбросы к минимуму.
Газохранилище - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
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ЭкономикаМексиканский заливЕвропа
 
 
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