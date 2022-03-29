https://ria.ru/20220329/janaf-1780716928.html

Оператор трубопровода JANAF приостановит прокачку нефти в Сербию

Оператор трубопровода JANAF приостановит прокачку нефти в Сербию - РИА Новости, 29.03.2022

Оператор трубопровода JANAF приостановит прокачку нефти в Сербию

Оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпромнефти" принадлежит 65,15%), сообщил о... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T16:52

2022-03-29T16:52

2022-03-29T17:32

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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпромнефти" принадлежит 65,15%), сообщил о приостановке прокачки с середины мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине."Адриатический нефтепровод (JANAF), акционерное общество, которое не работает напрямую на российском рынке, но решением Совета ЕС… об ограничительных мерах с учетом действий РФ… охвачен и договор о транспортировке сырой нефти, который JANAF заключил с компанией НИС на период с 1 января до 31 декабря 2022 года. Данным договором зарезервированы транспортные мощности в общем объеме 3,2 миллиона +-10 тонн нефти, и он, если не произойдут изменения, не может быть далее реализован от 15 мая 2022 года и пока действуют ограничительные меры", - заявила компания."С учетом того, что в настоящее время невозможно предвидеть потенциальную продолжительность и интенсивность ограничительных мер, невозможно оценить все последствия данных мер и то, насколько они угрожают финансовому положению и деятельности JANAF в 2022 году", - указал оператор нефтепровода и добавил, что готов согласовать свою работу с запросами потребителей и "альтернативными сценариями деятельности на рынке".Президент Сербии Александр Вучич в марте заявил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпромнефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть. Он указал, что власти Сербии совместно с российскими партнерами должны на фоне санкционного кризиса скорее расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа.

https://ria.ru/20220327/serbiya-1780315559.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, экономика, совет ес, сербия, хорватия