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Оператор трубопровода JANAF приостановит прокачку нефти в Сербию - РИА Новости, 29.03.2022
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Оператор трубопровода JANAF приостановит прокачку нефти в Сербию
Оператор трубопровода JANAF приостановит прокачку нефти в Сербию - РИА Новости, 29.03.2022
Оператор трубопровода JANAF приостановит прокачку нефти в Сербию
Оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпромнефти" принадлежит 65,15%), сообщил о... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T16:52
2022-03-29T17:32
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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпромнефти" принадлежит 65,15%), сообщил о приостановке прокачки с середины мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине."Адриатический нефтепровод (JANAF), акционерное общество, которое не работает напрямую на российском рынке, но решением Совета ЕС… об ограничительных мерах с учетом действий РФ… охвачен и договор о транспортировке сырой нефти, который JANAF заключил с компанией НИС на период с 1 января до 31 декабря 2022 года. Данным договором зарезервированы транспортные мощности в общем объеме 3,2 миллиона +-10 тонн нефти, и он, если не произойдут изменения, не может быть далее реализован от 15 мая 2022 года и пока действуют ограничительные меры", - заявила компания."С учетом того, что в настоящее время невозможно предвидеть потенциальную продолжительность и интенсивность ограничительных мер, невозможно оценить все последствия данных мер и то, насколько они угрожают финансовому положению и деятельности JANAF в 2022 году", - указал оператор нефтепровода и добавил, что готов согласовать свою работу с запросами потребителей и "альтернативными сценариями деятельности на рынке".Президент Сербии Александр Вучич в марте заявил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпромнефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть. Он указал, что власти Сербии совместно с российскими партнерами должны на фоне санкционного кризиса скорее расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа.
https://ria.ru/20220327/serbiya-1780315559.html
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в мире, экономика, совет ес, сербия, хорватия
16:52 29.03.2022 (обновлено: 17:32 29.03.2022)
 
Оператор трубопровода JANAF приостановит прокачку нефти в Сербию

Оператор трубопровода JANAF приостановит прокачку нефти в Сербию из-за ситуации на Украине

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкГосударственный флаг Сербии
Государственный флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Государственный флаг Сербии
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БЕЛГРАД, 29 мар – РИА Новости. Оператор нефтепровода JANAF, который доставляет через Хорватию сырье для Нефтяной индустрии Сербии (НИС, "Газпромнефти" принадлежит 65,15%), сообщил о приостановке прокачки с середины мая на неопределенное время до окончания санкций из-за событий на Украине.
"Адриатический нефтепровод (JANAF), акционерное общество, которое не работает напрямую на российском рынке, но решением Совета ЕС… об ограничительных мерах с учетом действий РФ… охвачен и договор о транспортировке сырой нефти, который JANAF заключил с компанией НИС на период с 1 января до 31 декабря 2022 года. Данным договором зарезервированы транспортные мощности в общем объеме 3,2 миллиона +-10 тонн нефти, и он, если не произойдут изменения, не может быть далее реализован от 15 мая 2022 года и пока действуют ограничительные меры", - заявила компания.
"С учетом того, что в настоящее время невозможно предвидеть потенциальную продолжительность и интенсивность ограничительных мер, невозможно оценить все последствия данных мер и то, насколько они угрожают финансовому положению и деятельности JANAF в 2022 году", - указал оператор нефтепровода и добавил, что готов согласовать свою работу с запросами потребителей и "альтернативными сценариями деятельности на рынке".
Президент Сербии Александр Вучич в марте заявил, что новые ограничительные меры ЕС в отношении энергетического сектора РФ бьют не по интересам России или Евросоюза, а по Сербии. По словам сербского лидера, европейцы оставили себе возможность на своей территории работать с "Газпромнефтью", импортировать из России, но третьи страны, где нефтеперерабатывающие заводы или компании находятся в собственности россиян, не смогут экспортировать и импортировать нефть. Он указал, что власти Сербии совместно с российскими партнерами должны на фоне санкционного кризиса скорее расширять имеющиеся и строить новые хранилища нефти и газа.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 27.03.2022
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Вучич прокомментировал требования Запада к Сербии о санкциях против России
 
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