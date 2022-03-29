https://ria.ru/20220329/indiya-1780625554.html
Индия возобновила выдачу пятилетних туристических виз
Индия возобновила выдачу пятилетних туристических виз - РИА Новости, 29.03.2022
Индия возобновила выдачу пятилетних туристических виз
Индия возобновила выдачу электронных туристических виз сроком на пять лет, сообщает АТОР. РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T14:34
2022-03-29T14:34
2022-03-29T15:35
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Индия возобновила выдачу электронных туристических виз сроком на пять лет, сообщает АТОР.Получить E-Visa могут граждане 156 стран, в том числе россияне. Однако, согласно правилам, иностранцам разрешается въезжать по электронному документу только через определенные воздушные и морские КПП. Среди них — порты и аэровокзалы Мумбаи и Гоа. А вот попасть в страну по суше с такой визой пока не получится.Уточняется, что пятилетние E-Visa уже можно оформить в посольстве Индии в Москве. Время ожидания — от трех до пяти дней.По словам представителей отрасли, долгосрочные визы подойдут тем, кто зимует или удаленно работает в стране, организаторам туров, а также гражданам, которые часто летают в Индию по личным делам или вопросам, связанным с бизнесом.Но есть нюансы: сейчас из-за блокировки карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, у путешественников могут возникнуть проблемы с покупкой авиабилетов и оплатой других туристических услуг. В таком случае эксперты советуют обращаться к туроператорам — они помогут с бронированием.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мумбаи, гоа, новости - туризм, виза, туризм, туристы, бизнес, удаленная работа, индия, авиабилеты, visa, inc., mastercard, inc.
14:34 29.03.2022 (обновлено: 15:35 29.03.2022)
Индия возобновила выдачу пятилетних туристических виз
Индия снова начала выдавать россиянам электронные туристические визы на пять лет
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Индия возобновила выдачу электронных туристических виз сроком на пять лет, сообщает
АТОР.
Получить E-Visa могут граждане 156 стран, в том числе россияне. Однако, согласно правилам, иностранцам разрешается въезжать по электронному документу только через определенные воздушные и морские КПП. Среди них — порты и аэровокзалы Мумбаи и Гоа. А вот попасть в страну по суше с такой визой пока не получится.
Уточняется, что пятилетние E-Visa уже можно оформить в посольстве Индии в Москве. Время ожидания — от трех до пяти дней.
По словам представителей отрасли, долгосрочные визы подойдут тем, кто зимует или удаленно работает в стране, организаторам туров, а также гражданам, которые часто летают в Индию по личным делам или вопросам, связанным с бизнесом.
Но есть нюансы: сейчас из-за блокировки карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, у путешественников могут возникнуть проблемы с покупкой авиабилетов и оплатой других туристических услуг. В таком случае эксперты советуют обращаться к туроператорам — они помогут с бронированием.