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Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 29.03.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/gumpomosch-1780765568.html
Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 29.03.2022
Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов
Россия доставила на Украину уже более 6 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T21:39
2022-03-29T21:45
в мире
россия
херсонская область
михаил мизинцев
национальный центр управления обороной рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 6 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией уже доставлено 6078,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 684 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – восемь в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 370 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев на брифинге.По его словам, во вторник проводятся 25 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 405 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
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в мире, россия, херсонская область , михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины
21:39 29.03.2022 (обновлено: 21:45 29.03.2022)
 
Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов

Минобороны: Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон
Волонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Волонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 6 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией уже доставлено 6078,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 684 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – восемь в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 370 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев на брифинге.
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По его словам, во вторник проводятся 25 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 405 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреРоссияХерсонская областьМихаил МизинцевНациональный центр управления обороной РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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