21:39 29.03.2022 (обновлено: 21:45 29.03.2022)
Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов
Минобороны: Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВолонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон
Волонтеры загружают консервированные продукты в грузовые автомобили перед выездом колонны с гуманитарным грузом из Краснодара в Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 6 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Начиная с 2 марта, Российской Федерацией уже доставлено 6078,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 684 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – восемь в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 370 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев на брифинге.
По его словам, во вторник проводятся 25 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 405 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.