https://ria.ru/20220329/gumpomosch-1780765568.html

Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов - РИА Новости, 29.03.2022

Россия доставила на Украину более шести тысяч тонн гуманитарных грузов

Россия доставила на Украину уже более 6 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T21:39

2022-03-29T21:39

2022-03-29T21:45

в мире

россия

херсонская область

михаил мизинцев

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия доставила на Украину уже более 6 тысячи тонн гуманитарных грузов, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев."Начиная с 2 марта, Российской Федерацией уже доставлено 6078,3 тонны гуманитарных грузов, проведены 684 гуманитарные акции, в том числе за истекшие сутки – восемь в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 370 тонн продуктов питания, одежды, средств гигиены и лекарственных препаратов", - сказал Мизинцев на брифинге.По его словам, во вторник проводятся 25 гуманитарных акций в Донецкой и Луганской народных республиках, Киевской, Черниговской, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых населению передаются 405 тонн предметов первой необходимости и продуктов питания.

https://ria.ru/20220327/gumpomosch-1780348132.html

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херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, херсонская область , михаил мизинцев, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), украина, вооруженные силы украины