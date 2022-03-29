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Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи

Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.03.2022

Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи

Автомобильная колонна МЧС России доставила во вторник в Донбасс и на Украину более 300 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T15:25

2022-03-29T15:25

2022-03-29T15:25

обострение ситуации в днр и лнр

донбасс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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украина

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луганская народная республика

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила во вторник в Донбасс и на Украину более 300 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Колонна МЧС России из 35 автомобилей Донского и Ногинского спасательных центров доставила более 300 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и Украину", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в составе груза передвижные электростанции и строительные материалы, которые необходимы для ремонтно-восстановительных работ, а также продукты питания и предметы первой необходимости.

донбасс

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика