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Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи
Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.03.2022
Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи
Автомобильная колонна МЧС России доставила во вторник в Донбасс и на Украину более 300 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:25
2022-03-29T15:25
2022-03-29T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила во вторник в Донбасс и на Украину более 300 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Колонна МЧС России из 35 автомобилей Донского и Ногинского спасательных центров доставила более 300 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и Украину", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в составе груза передвижные электростанции и строительные материалы, которые необходимы для ремонтно-восстановительных работ, а также продукты питания и предметы первой необходимости.
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украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи
Автоколонна МЧС России доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гуманитарной помощи