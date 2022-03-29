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Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.03.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220329/gumpomosch-1780693640.html
Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи
Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи - РИА Новости, 29.03.2022
Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи
Автомобильная колонна МЧС России доставила во вторник в Донбасс и на Украину более 300 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T15:25
2022-03-29T15:25
обострение ситуации в днр и лнр
донбасс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила во вторник в Донбасс и на Украину более 300 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства."Колонна МЧС России из 35 автомобилей Донского и Ногинского спасательных центров доставила более 300 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и Украину", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что в составе груза передвижные электростанции и строительные материалы, которые необходимы для ремонтно-восстановительных работ, а также продукты питания и предметы первой необходимости.
донбасс
украина
донецкая народная республика
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донбасс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика
15:25 29.03.2022
 
Автоколонна МЧС доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гумпомощи

Автоколонна МЧС России доставила в Донбасс и на Украину более 300 тонн гуманитарной помощи

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь, доставленная из России
Гуманитарная помощь, доставленная из России - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Гуманитарная помощь, доставленная из России
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России доставила во вторник в Донбасс и на Украину более 300 тонн гуманитарной помощи, рассказали РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Колонна МЧС России из 35 автомобилей Донского и Ногинского спасательных центров доставила более 300 тонн гуманитарной помощи в Донбасс и Украину", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что в составе груза передвижные электростанции и строительные материалы, которые необходимы для ремонтно-восстановительных работ, а также продукты питания и предметы первой необходимости.
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
15 марта, 11:57Инфографика
Пункты сбора гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса
Инфографика
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРДонбассМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная Республика
 
 
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