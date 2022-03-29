https://ria.ru/20220329/gumoperatsiya-1780754344.html

Путин и Макрон заявили, что гумоперация в Мариуполе сейчас невозможна

Путин и Макрон заявили, что гумоперация в Мариуполе сейчас невозможна - РИА Новости, 29.03.2022

Путин и Макрон заявили, что гумоперация в Мариуполе сейчас невозможна

Елисейский дворец констатировал по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэль Макрона и российского лидера Владимира Путина, что гуманитарная... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T20:08

2022-03-29T20:08

2022-03-29T20:15

обострение ситуации в днр и лнр

мариуполь

в мире

донбасс

владимир путин

эммануэль макрон

франция

россия

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ПАРИЖ, 29 мар - РИА Новости. Елисейский дворец констатировал по итогам телефонного разговора президента Франции Эммануэль Макрона и российского лидера Владимира Путина, что гуманитарная операция в Мариуполе невозможна "на данном этапе", передает агентство Франс Пресс. Телефонный разговор Макрона и Путина состоялся во вторник вечером.Как сообщили в Елисейском дворце, лидеры обсудили ситуацию на Украине и возможность организации гуманитарной операции в Мариуполе. По итогам разговора констатировали, что ее проведение на данном этапе "невозможно".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

мариуполь, в мире, донбасс, владимир путин, эммануэль макрон, франция, россия, украина, вооруженные силы украины