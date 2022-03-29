https://ria.ru/20220329/gumkoridory-1780766274.html

Минобороны заявило об очередном отказе Киева согласовывать гумкоридоры

Минобороны заявило об очередном отказе Киева согласовывать гумкоридоры - РИА Новости, 29.03.2022

Минобороны заявило об очередном отказе Киева согласовывать гумкоридоры

Россия во вторник предоставила коридоры для эвакуации беженцев, при этом Киев по-прежнему отказывается согласовывать маршруты перехода своих граждан на... РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T21:43

2022-03-29T21:43

2022-03-29T21:45

в мире

россия

киев

украина

национальный центр управления обороной рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

михаил мизинцев

обострение ситуации в днр и лнр

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия во вторник предоставила коридоры для эвакуации беженцев, при этом Киев по-прежнему отказывается согласовывать маршруты перехода своих граждан на территорию РФ, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.Речь идёт о киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях. Предполагалось, что эвакуация мирных жителей и граждан иностранных государств должна была возобновиться в 10:00 мск 29 марта."Выход по данным маршрутам предусмотрен как в Россию, так и в сторону западных границ Украины через контролируемые официальным Киевом территории. Из предлагаемых российской стороной гуманитарных коридоров украинские власти согласовали только два, но при этом в очередной раз – ни одного маршрута в Россию", - сказал Мизинцев на брифинге.

россия

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, украина, национальный центр управления обороной рф, министерство обороны рф (минобороны рф), михаил мизинцев