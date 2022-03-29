https://ria.ru/20220329/groza-1780634579.html
Синоптики зафиксировали редкое погодное явление в Москве в понедельник
Синоптики зафиксировали редкое погодное явление в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.03.2022
Синоптики зафиксировали редкое погодное явление в Москве в понедельник
Редкая мартовская гроза наблюдалась в Москве в понедельник, такое бывает раз в 3-4 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:04
2022-03-29T12:04
2022-03-29T12:04
погода
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Редкая мартовская гроза наблюдалась в Москве в понедельник, такое бывает раз в 3-4 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в соцсетях появились видеозаписи и фотографии, что в Москве в понедельник вечером была гроза во время метели."Гроза в марте - очень редкое явление. В век глобального потепления - всего 1 случай в 3-4 года", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в регионе наблюдались снег, дождь, крупа, а видимость падала до 1 километра и менее.
https://ria.ru/20220329/sneg-1780629599.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва
Синоптики зафиксировали редкое погодное явление в Москве в понедельник
Синоптик Тишковец: гроза, наблюдавшаяся в Москве в понедельник, бывает раз в 3-4 года