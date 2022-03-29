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Синоптики зафиксировали редкое погодное явление в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.03.2022
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Синоптики зафиксировали редкое погодное явление в Москве в понедельник
Синоптики зафиксировали редкое погодное явление в Москве в понедельник - РИА Новости, 29.03.2022
Синоптики зафиксировали редкое погодное явление в Москве в понедельник
Редкая мартовская гроза наблюдалась в Москве в понедельник, такое бывает раз в 3-4 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 29.03.2022
2022-03-29T12:04
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погода
москва
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Редкая мартовская гроза наблюдалась в Москве в понедельник, такое бывает раз в 3-4 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.Ранее в соцсетях появились видеозаписи и фотографии, что в Москве в понедельник вечером была гроза во время метели."Гроза в марте - очень редкое явление. В век глобального потепления - всего 1 случай в 3-4 года", - рассказал Тишковец.Он отметил, что в регионе наблюдались снег, дождь, крупа, а видимость падала до 1 километра и менее.
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погода, москва
12:04 29.03.2022
 
Синоптики зафиксировали редкое погодное явление в Москве в понедельник

Синоптик Тишковец: гроза, наблюдавшаяся в Москве в понедельник, бывает раз в 3-4 года

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГроза в Москве
Гроза в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Гроза в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Редкая мартовская гроза наблюдалась в Москве в понедельник, такое бывает раз в 3-4 года, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Ранее в соцсетях появились видеозаписи и фотографии, что в Москве в понедельник вечером была гроза во время метели.
"Гроза в марте - очень редкое явление. В век глобального потепления - всего 1 случай в 3-4 года", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что в регионе наблюдались снег, дождь, крупа, а видимость падала до 1 километра и менее.
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