https://ria.ru/20220329/gorlovka-1780682308.html

Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя

Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 29.03.2022

Из-за обстрела Горловки со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя

Три мирных жителя пострадали из-за обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 29.03.2022

2022-03-29T14:52

2022-03-29T14:52

2022-03-29T14:59

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

донецкая народная республика

зайцево

горловка

россия

стирол

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Три мирных жителя пострадали из-за обстрела украинскими войсками Горловки в Донецкой народной республике, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."В результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины - ред.) территории рынка, расположенного по ул. Горловской Дивизии, получили ранения три человека. Произошло возгорание здания магазина. Подробности уточняются", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220329/gorlovka-1780593618.html

донецкая народная республика

зайцево

горловка

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, зайцево, горловка, россия, стирол